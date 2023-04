“Aggredito con papà dall’orsa JJ4”/ Giovane di Trento “Ero appeso alla sua mandibola”

A Ore 14 ampio spazio dedicato alla vicenda di Andrea Papi e dell’orsa JJ4. Ieri è arrivata la sentenza del Tar che ha bloccato l’ordinanza di abbattimento, di conseguenza l’esemplare di orso non dovrà essere ucciso. In collegamento con il programma di Rai Due vi era la nota criminologa Roberta Bruzzone, che sulla questione ha commentato “L’orsa sarà messa in un luogo dove non possa più nuocere, l’ipotesi abbattimento è prevista solo se l’animale attacca durante la cattura gli operatori incaricati per eseguirla, altrimenti non può essere abbattuta, con questa ordinanza, usando tutte le cautele del caso, l’orsa potrà essere portata altrove e messa in condizione di non nuocere più alcun essere umano, è una decisione che han preso con grande favore”.

Ore 14 è andata poi ad incontrare il ragazzo che era stato aggredito assieme al papà il 22 giugno del 2020, sempre dall’orsa JJ4: “Erano le 3 del pomeriggio, eravamo a 300 metri dalla strada principale, mica tanto lontano, eravamo tranquilli, stavamo passeggiando e ce la siamo trovata lì davanti. Ha reagito subito, è saltata fuori da una pianta già con l’intenzione di aggredirci. Eravamo in due e ci siamo salvati a vicenda, se non ci fosse stato solo mio papà non so come sarebbe finita…”.

AGGREDITO DALL’ORSA JJ4: “HA ROTTO IL PERONE A MIO PADRE…”

Quindi ha raccontato la brutale aggressione dell’orsa JJ4: “Mi ha tirato una zampata alla spalla, alla schiena, poi mi è salita sul corpo e voleva mordermi il collo, l’ho respinta e mi ha preso il polpaccio. Ero lì appeso alla sua mandibola e mio papà le è saltata sulla schiena e lei mi ha lasciato, però poi se l’è presa con lui, ci è andato pesante, gli ha attaccato il collo, gli ha morso il braccio”.

E ancora: “Poi per allontanarla gli ha messo la mano nella bocca e si sono tagliere le dita, poi gli ha dato una zampata, gli ha graffiato il petto e respingendola con la gamba gli ha morso una gamba, gli ha rotto il perone. Io non sapevo cosa fare e mi sono messo fra lui e l’orso, l’orsa si è messa a guardarmi, papà si è spostato, ha iniziato ad urlare con le braccia alte, eravamo in due che urlavamo, l’orsa ha fatto un salto indietro poi è scappata. Quindi il ragazzo ha concluso: “Fa rabbia sapere che ha ucciso Andrea, non hanno voluto procedere secondo il protocollo, hanno aspettato troppo, non si doveva arrivare a questo per avere una risoluzione del problema”.

