Aggredito dalla moglie con acido muriatico/ Morto 52enne dopo un mese d’agonia

Una triste notizia di cronaca giunge in queste ore dalla Puglia, in particolare dalla città di Brindisi, dove è stato comunicato il decesso di Rosario Almiento, il cinquantaduenne che dallo scorso 3 agosto si trovava ricoverato in coma farmacologico presso il reparto Grandi Ustionati dell’ospedale “Perrino” dopo avere subìto un’aggressione con un flacone di acido muriatico per mano della moglie, una cinquantatreenne, che gli aveva provocato ustioni su quattro quinti del corpo, tanto da farlo giungere al nosocomio in gravi condizioni. L’uomo era dipendente di una ditta di Bari che opera nel campo della manutenzione ed è spirato nella serata di lunedì 7 settembre. La vicenda di cronaca, come detto, risale agli inizi d’agosto ed è ambientata in via Pace Brindisina, alle ore 19, all’interno dell’automobile guidata dallo stesso Almiento, il quale non ha fatto in tempo ad accorgersi delle intenzioni della sua consorte e, di conseguenza, a sfuggire al suo folle piano.

AGGREDITO CON L’ACIDO DALLA MOGLIE DOPO AVER FATTO LA SPESA

Riavvolgendo idealmente il nastro cronologico sino a quel 3 agosto con l’ausilio degli agenti della Squadra mobile di Brindisi, si scopre, come racconta “La Repubblica”, che i coniugi erano andati insieme a fare la spesa, salvo poi incominciare a litigare in automobile. Successivamente, la donna si è allontanata dal veicolo e, mentre ritornava, approfittando del finestrino abbassato dal lato guidatore, ha rovesciato l’acido addosso al marito. Un’azione premeditata, dal momento che il flacone contenente l’acido muriatico era già presente nella borsa della donna. Rosario Almiento è sceso immediatamente dall’auto invocando aiuto e trovando la comprensione e il soccorso dei passanti, che hanno tentato di dargli sollievo gettandogli addosso dell’acqua. Poi la storia ha preso le pieghe ormai note, sino ad arrivare alla scomparsa dell’uomo. La donna, arrestata in un primo momento con l’accusa di tentato omicidio, è stata trasferita presso una struttura dedicata alle persone affette da problemi psichiatrici. Lei, in particolare, soffriva da tempo di una grave forma di depressione.



