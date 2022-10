Agnese e Linda Saccon, medaglie d’oro taekwondo/ “Emozione che aspettavamo da anni”

Le due fresche campionesse del mondo di taekwondo, Agnese e Linda Saccon, sono state ospite stamane presso gli studi de I Fatti Vostri in compagnia del loro papà e allenatore, Ennio Saccon. “E’ stata un’emozione indescrivibile diventare campionesse – esordiscono le sorelle/gemelle – aspettavamo questo risultato da tanti anni. Questo risultato è stato ottenuto grazie a tante persone che ci seguono, come il papà”. Ha quindi preso la parola proprio il padre, che ha spiegato: “Un’emozione grandissima, quasi come quando ho scoperto che aspettavamo due gemelle. Una grande gioia, se mi avessero misurato la pressione forse mi avrebbero ricoverato. Un sogno. Devo dire anche grazie alla mia super moglie se loro sono diventate campionesse, lei le convinceva quando magari non avevano voglie di andare all’allenamento. Io sono cintura nero di Karate poi ho scoperto questa disciplina ed è stato un amore”.

Agnese Saccon ha raccontato poi un simpatico aneddoto: “Mia sorella aveva appena gareggiato e l’arbitro mi stava vietando di salire sul ring perchè pensava fossi mia sorella. Non era mai successo che ci scambiavano di persone. Quando siamo tornate a casa dopo la medaglia d’oro ci hanno accolto il sindaco, l’assessore e una giornalista, ma non abbiamo avuto tempo per fare una festa vera e propria perchè siamo tornate subito alla vita di tutti i giorni”.

AGNESE E LINDA SACCON, MEDAGLIE D’ORO TAEKWONDO: “MAI FATTO SCAMBI DI PERSONA MA…”

Linda Saccon ha invece aggiunto: “Non abbiamo mai approfittato per fare degli scambi di persona? No mai, però una professoressa di mia sorella una volta mi ha scambiato per lei, pensava fossi in giro e non a scuola”. Linda, ricordiamo, campionessa mondiale di taekwondo, da piccola non voleva fare questo sport: “Sognavo di diventare Federica Pellegrini, abbiamo fatto nuoto per tanti anni. Poi sotto ‘obbligo’ di papà per difesa personale ci ha indirizzato verso questa disciplina”. La ragazza ha aggiunto e concluso: “Sono fidanzata da un anno e qualche mese, e alla premiazione è venuto anche lui”.

