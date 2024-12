DIRETTA SCAFATI PISTOIA: L’EPISODIO

Per trovare una diretta Scafati Pistoia che non sia in Serie A1 non bisogna tornare troppo indietro nel tempo: stagione 2021-2022 in Serie A2, con i toscani che erano retrocessi volontariamente dopo il Covid, non iscrivendosi al massimo campionato, e la Givova che da tempo provava la scalata. Ci era riuscita quell’anno: inserita nel girone rosso e allenata da Alessandro Rossi, con Riccardo Rossato capitano e top scorer, Scafati aveva vinto la classifica davanti a Verona e Ravenna e nel tabellone B dei playoff aveva eliminato Casale Monferrato, Piacenza e Cantù arrivando alla promozione, prima di perdere lo scudetto dei dilettanti per mano di Verona.

Pistoia, va detto, non aveva mai incrociato i campani sul campo: i toscani erano arrivati terzi nel girone verde e avevano fatto fuori Cento nel primo turno dei playoff, ma erano caduti contro la Scaligera. La sfida diretta è della stagione precedente, tra Michele Carrea e Alessandro Finelli: doppia vittoria di Scafati addirittura con +19 al PalaCarrara, poi entrambe ai playoff con percorsi diversi ma Pistoia subito eliminata da Napoli, mentre la Givova aveva proseguito sino alla semifinale dove era caduta contro Udine nella decisiva gara-5. (agg. di Claudio Franceschini)

SCAFATI PISTOIA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

UNA SFIDA SALVEZZA!

Con la diretta Scafati Pistoia ci lanciamo verso una partita davvero molto interessante che si gioca per la 11^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2024-2025: si va in campo alle ore 21:00 di sabato 14 dicembre e troviamo due squadre che hanno già cambiato allenatore e sono reduci da sconfitte casalinghe, anche se maturate contro delle big. Scafati ha lottato a lungo e forse avrebbe meritato qualcosa in più, ma non è riuscita a fermare l’imbattuta Trento: una sconfitta all’esordio per coach Damiano Pilot che però può essere del tutto soddisfatto della prestazione, come del resto lui stesso ha sottolineato dopo la partita.

Pistoia invece ha perso contro Trapani: anche della Estra si potrebbe dire che la squadra ha tirato fuori le unghie ma qui il discorso è diverso, nel senso che i toscani sono in rottura prolungata e rischiano seriamente di farsi coinvolgere ancora una volta nella corsa per non retrocedere. Tra poco vedremo cosa succederà nella diretta Scafati Pistoia che sarà sicuramente una sfida molto delicata, aspettando che arrivi la palla a due proviamo a parlare meglio dei temi principali che ammantano la serata della Beta Ricambi Arena.

DIRETTA SCAFATI PISTOIA: NON SI PUÒ SBAGLIARE

Ci stiamo avvicinando alla diretta Scafati Pistoia, che fino a poche settimane fa sarebbe potuta essere una sfida tra due ex giocatori appartenenti a una diversa generazione e avversari sul campo: tuttavia la Estra ha già dato il benservito a Dante Calabria dopo averlo di fatto sfiduciato, e ha chiamato l’esperto Zare Markovski con il quale però la squadra non è ancora riuscita a svoltare, tornando a soffrire in bassa classifica e mostrando nuovamente tutti quei limiti dei quali si era già parlato all’inizio della stagione, a cominciare da una società che non sembra avere le idee troppo chiare su come portare avanti il progetto.

Per quanto riguarda Scafati, la Givova ha salutato Marcelo Nicola che ha già espresso il suo rammarico per l’esonero: qui però la Givova ha scelto la strada della continuità promuovendo l’ex assistente Damiano Pilot, che però a conti fatti è l’ennesimo coach nei due anni e mezzo che la squadra campana ha passato in Serie A1, una discontinuità non sempre dovute alle scelte della dirigenza ma anche a una certa dose di sfortuna come raccontavamo qualche tempo fa. Stasera nella diretta Scafati Pistoia una delle due squadre tornerà comunque a festeggiare la vittoria, resta solo da stabilire quale sarà qui alla Beta Ricambi Arena.