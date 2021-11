Agnese Girardello, moglie Nicola Di Bari/ “Ci siamo supportati a vicenda”

Agnese Girardello: il matrimonio con Nicola Di Bari

Agnese Girardello è la moglie di Nicola Di Bari, al secolo Michele Scommegna, da più di 50 anni. “Abbiamo avuto la grande fortuna di incontrarci a vicenda e ci risposeremmo subito. Stiamo bene insieme”, ha raccontato il cantante a “C’è Tempo per…”, la trasmissione di Rai 1 condotta da Anna Falchi e Beppe Convertini. I due hanno ricordato il loro primo incontro: “L’autobus era stracolmo di gente. Io salii e un ragazzo, che scoprii essere Nicola, si alzò per cedermi il posto, quando però si sedette un altro giovane, che lui riprese fortemente”. All’inizio le loro origini diverse, lui pugliese e lei veneta, hanno creato qualche difficoltà: “Ci siamo supportati a vicenda ed è nato questo grande romanzo che ha scritto più lei di me”.

I figli di Nicola di Bari e Agnese Girardello

Nicola Di Bari e Agnese Girardello si sono sposati il 21 dicembre 1967. Alla moglie è dedicata la canzone Agnese: “Lassù nel cielo blu / Non c’è una stella / Più bella di te / E come potrei / Amare un’altra”, sono alcuni verdi della romantica canzone. La coppia ha avuto 4 figli: Ketty, Nicoletta, Arianna e Mathis.“La musica è la mia vita, ma niente può sostituire mia moglie e i miei quattro figli”, ha dichiarato l’artista pugliese al settimanale Gente, in seguito al successo del film Tolo Tolo di Checco Zalone, in cui ha interpretato la zio del protagonista. Nelle sue interviste Michele Scommegna ha sempre speso parole d’amore per la moglie: “Aver vissuto con te è stato molto importante per come tu sei, per come ci siamo trovati”, ha dichiarato qualche anno fa a Storie Italiane.

