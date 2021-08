Agorà Estate non va in onda: “Covid all’interno dello staff”/ La diretta torna lunedì

Agorà Estate, il programma del mattino di Rai 3, condotto tutti i giorni da Roberto Vicaretti, oggi, giovedì 5 agosto, non è andato in onda. Il programma non sarà trasmesso neanche domani, venerdì 6 agosto. A causare lo stop della trasmissione d’informazione di Raitre è stato il covid. Alcuni membri dello staff, infatti, sono risultati positivi al virus. Ad annunciarlo è stata Caterina Bini, sottosegretario ai rapporti con il parlamento nel governo Draghi e parlamentare del Pd che, poco prima, aveva annunciato la propria presenza come ospite all’interno della trasmissione: “A causa di un caso di positività al #Covid all’interno dello staff di #Agorà, domani la trasmissione non andrà in onda”, ha fatto sapere.



Agorà estate: la diretta torna lunedì 9 agosto

Lo stop per Agorà estate, tuttavia, è solo momentaneo. Dopo essersi fermata oggi e dopo lo stop di domani, la squadra di Agorà tornerà regolarmente ad informare i telespettatori di Raitre da lunedì 9 agosto. Ad annunciarlo è lo staff della trasmissione attraverso il profilo Twitter ufficiale. “Agorà torna in onda lunedì mattina. Vi aspettiamo come sempre dalle 8.00 su RaiTre con Roberto Vicaretti”, si legge nel tweet diffuso. Dal 2020, anno in cui la pandemia ha cambiato le abitudini del mondo, molte trasmissioni tv hanno dovuto fare i conti con i contagi all’interno dello staff. Agorà, comunque, non si ferma e dopo due giorni di stop tornerà a raccontare l’Italia sin da lunedì 9 agosto.

