Agostino Penna è Renato Zero/ Loretta Goggi: “Bocciato! Sembravi uno di Gomorra”

Agostino Penna è Renato Zero nella seconda puntata di Tale e Quale Show 2020. Chi segue la trasmissione sa che non si tratta di un errore visto che l’artista e Pago porteranno sul palco questa sera lo stesso personaggio e molti sono convinti che accadrà lo stesso anche a Giorgio Panariello avendo così sul palco ben tre versioni del re dei Sorcini, che ce ne sia anche un quarto? Questo lo scopriremo strada facendo ma siamo sicuri che Agostino Penna sia molto più facilitato nel suo approccio e non solo per la cadenza ma anche per il suo fisico e la sua voce. Ma è davvero possibile che Agostino Penna la spunti sul lanciatissimo Pago? Sembra proprio di no ma mai dire mai visto che la scorsa settimana il cantante non si è fermato molto lontano da podio portando a casa 53 punti e un buon quarto posto a quattro punti dalla terza Jessica Morlacchi.

La scorsa settimana Agostino Penna si è calato nei panni di Biagio Antonacci sulle note di Se io, se lei e se il trucco non ha fatto del tutto il suo dovere, anche la voce non lo aiutato molto. Loretta Goggi ha trovato il trucco di uno di quei film di Gomorra e Suburra, il trucco non l’ha trovato davvero molto bello, mentre la voce è stata molto somigliante anche se il suo volto non ha aiutato la performance. Vincenzo Salemme rilancia facendo notare il tono e la cadenza che non sono davvero molto uguali ma comunque ha fatto un ottimo lavoro. Giorgio Panariello conclude ‘sempre Pucci che ti sei ingoiato Biagio Antonacci’ perché il trucco non ha aiutato ma la voce e la postura sicuramente sì. Cosa combinerà questa sera Agostino Penna nei panni di Renato Zero?



