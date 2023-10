Agricoltura Lombardia, bilancio primo semestre 2023/ Export +10,3%, bene carni suine e lattiero-caseario

Il settore agricoltura della regione Lombardia ha registrato una tenuta nel primo semestre del 2023. Nonostante la crisi energetica, l’inflazione e la crisi economica, la prima metà dell’anno che volge alla conclusione ha registrato una situazione di stabilizzazione. “Per il settore agricolo lombardo – le parole di Alessandro Beduschi, assessore di Regione Lombardia all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, riportate da Lombardianotizie.online – si tratta di un risultato non scontato vista la delicata situazione economica che stiamo affrontando. Il nostro impegno è più che mai finalizzato a supportare l’intero comparto, proprio a partire dalle filiere suinicola e lattiero casearia. Per la prima l’attenzione è massima per contrastare il fenomeno della Peste Suina Africana. Per la seconda abbiamo deciso di riattivare il ‘Tavolo latte‘. Una realtà che coinvolge tutti i portatori d’interesse per lavorare insieme alla migliore valorizzazione dei nostri prodotti”.

Gian Domenico Auricchio, presidente di Unioncamere Lombardia ha aggiunto: “In una situazione di forte volatilità di prezzi e costi, l’agricoltura tiene. Lo fa grazie ai settori in cui è più specializzata e al crescente apprezzamento dei nostri prodotti agroalimentari all’estero. Le preoccupazioni riguardano invece la domanda interna, che ha iniziato a risentire dell’elevata inflazione e del conseguente calo del potere d’acquisto delle famiglie”.

AGRICOLTURA LOMBARDIA, BILANCIO PRIMO SEMESTRE 2023: I DATI

Le carni suine e il settore lattiero-caseario hanno registrato una prevalenza di valutazioni positive per quanto riguarda l’andamento degli affari, grazie a delle quotazioni elevate e costi in rallentamento. Giudizi negativi invece per carni bovine, cereali e vino.

Le indicazioni degli agricoltori del panel Unioncamere Lombardia-Ismea segnalano una redditività in lieve calo nel periodo gennaio-marzo (indice pari a -0,02), ma il dato rimane comunque superiore ai valori dello stesso periodo dell’anno 2022, con segnali di ripresa nel secondo trimestre (+0,05). Positive infine le indicazioni che giungono dall’export di prodotti agroalimentari dalla Lombardia, con un incremento su base annua del 10.3 per cento, superiore alla media nazionale e al totale dell’export della Lombardia.

