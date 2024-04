Agustina, denuncia choc della moglie di Lautaro/ “Sputi contro la mia auto, che scemi”

Agustina, la denuncia della moglie di Lautaro

Agustina Gandolfo, moglie di Lautaro, dopo la festa scudetto dell’Inter, attraverso una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram, ha denunciato un episodio brutto che le è capitato a Milano. La donna, infatti, ha spiegato di essersi recata in una zona di Milano lasciando l’auto parcheggiata in una zona vicina. Quando, però, è tornata a riprendere l’auto, da lontano, Agustina Gandolfo ha visto due ragazzi che sputavano sulla sua auto e che sono scappati non appena si sono resi conto che stava tornando.

Isola dei Famosi 2024 oggi 25 aprile non va in onda: perché/ Spazio a Terra amara: ecco quando torna

Un episodio avvenuto poco dopo la festa scudetto dell’Inter e che la stessa moglie di Lautaro ha documentato sui social condividendo foto e video dei festeggiamenti dei tifosi nerazzurri, ma anche dei calciatori.

Le parole della moglie di Lautaro

Agustina Gandolfo ha mantenuto la calma e, tornata in auto, ha deciso di denunciare il tutto con alcune storie pubblicate su Instagram con cui, non solo ha raccontato i dettagli dell’episodio, ma mostrando anche i segni degli sputi lasciati dai ragazzi a cui la moglie di Lautaro non ha potuto dire nulla essendo scappati.

Chi è Gina Gardini, moglie di Filippo Nigro/ I figli e la carriera di produttrice cinematografica

«Avevo appena finito i massaggi e quando sono tornata in macchina ho visto due ragazzi che stavano sputando contro la macchina, ma vi rendete conto quanto si possa essere scemi. Incredibile, ovviamente quando sono uscita hanno cominciato a correre e non sono riuscita a dire niente, ma sono scemi proprio», ha raccontato all’interno del video.











© RIPRODUZIONE RISERVATA