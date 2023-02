Aida Cooper, concorrente The Voice Senior 2023/ Corista di Mia Martini e Bertè: “Tra noi tante liti ma…”

Chi è Aida Cooper, concorrente The Voice Senior 2023 che conosce Loredana Bertè

Sorpresa per Loredana Bertè a The Voice Senior 2023. Sul palcoscenico arriva la sua storica vocalist, nonché cara amica Aida Cooper. Si tratta di una corista che ha collaborato con tanti dei grandi artisti italiani, da Mia Martini a Zucchero.

Prima di salire sul palco di The Voice Senior, Aida però si presenta e racconta alle telecamere del programma: “Ho 73 anni e arrivo da un paesino in provincia di Piacenza. All’età di 18 anni sono scappata da casa. Sono diventata la corista di Mimì, ho conosciuto Mia Martini, l’incontro più importante della mia vita. Quando facevo i cori per lei, Loredana Bertè ci faceva il filo, a me e Rossana Casale, perché voleva andassimo con lei. Tanto ha fatto il filo che alla fine sono andata con lei.”

Aida Cooper, concorrente The Voice Senior 2023: vocalist di Mia Martini e Loredana Bertè

Aida Cooper regala anche qualche dettaglio più personale di questo rapporto: “Sono 50 anni che la conosco, tanti concerti ma anche tante litigate. Abbiamo litigato un sacco di volte ma ci vogliamo bene”. Arriva poi il momento di esibirsi sul palco e lo fa con il brano ‘Non farti cadere le braccia’, bastano però due note a Loredana per capire che dall’altra parte c’è la sua vocalist. Così si gira e blocca poi Gigi D’Alessio per assicurarsela in quadra. Prima, però, la sgrida: “È una delle vocalist più forti! Finalmente mi hai dato retta e ti sei iscritta! Mi avevi detto che non volevi farlo, bugiardo!”

