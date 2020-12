Aida Garifullina/ Chi la bellissima cantante lirica russa ‘battezzata’ a Verona (Concerto Natale 2020)

CHI È AIDA GARIFULLINA, LA BELLISSIMA CANTANTE LIRICA

C’è grande attesa per la partecipazione al Concerto di Natale in Vaticano della giovane soprano Aida Garifullina, bellissima stella della lirica appena arrivata in Italia con un’agenda ricca di appuntamenti. Nata nella città russa di Kazan trentatré anni fa, Aida ha iniziato il suo tour italiano esibendosi sul palco del Teatro alla Scala di Milano: dal 19 al 22 dicembre è stata infatti protagonista del Gloria di Francis Poulenc. Oggi e domani si sposterà invece in Vaticano, per regalare ai telespettatori del concerto di Natale la sua meravigliosa voce. Intervistata dall’Ansa, Aida Garifullina si e detta felice di trovarsi in Italia, paese cui è legata da profondo affetto e solidi legami professionali.

La giovane artista infatti ha mosso i primi passi verso la notorietà internazionale proprio nel nostro paese, debuttando quando aveva 24 anni al Gran Galà di Placido Domingo all’Arena di Verona. Successivamente ha partecipato ad Operalia, competizione dedicata ai cantanti lirici organizzata dallo stesso Domingo, aggiudicandosi la vittoria, ed iniziando la sua folgorante carriera, durante la quale ha duettato spesso con Andrea Bocelli. Nell’intervista Aida ha confidato di essere orgogliosa di cantare per il pubblico europeo in un momento così difficile, rivelando che l’emergenza sanitaria ha avuto notevoli ripercussioni anche sulla sua professione. Le esibizioni in teatro sono rimaste bloccate per 7 mesi, che la cantante ha dedicato ad alcuni progetti portati avanti da casa, adattandosi a ritmi completamente diversi da quelli cui era abituata.

AIDA GARIFULLINA, NUOVO ALBUM IN LAVORAZIONE E POCO GOSSIP

In tempi normali Aida Garifullina viaggia in continuazione per raggiungere i più prestigiosi teatri del mondo, con ritmi serrati ed esibizioni frequenti ma nel corso del 2020 ha dovuto rallentare e soprattutto fare a meno dell’energia che le trasmette il pubblico in platea: proprio questa adrenalina le manca moltissimo. Quali sono i prossimi progetti di Aida Garifullina? La cantante ha svelato che sta lavorando ad un nuovo album, anche se per scaramanzia non ha fornito alcun dettaglio. Un obiettivo immediato è far sognare con la sua bellissima voce i telespettatori che assisteranno al concerto di Natale e trasmettere a tutti un messaggio di speranza. Che cosa sappiamo invece della sua vita privata? Fisico da indossatrice e splendidi occhi verdi, Aida Garifullina è molto riservata ed attenta a tutelare la propria privacy. Dalle poche informazioni disponibili emerge che ha una figlia di quattro anni che si chiama Olivia e che è stata fidanzata con l’ex tennista Marat Safin. Secondo alcune fonti la love story contiuerebbe, ma secondo altre Aida avrebbe lasciato il compagno per dedicarsi a tempo pieno al suo unico amore: la lirica.



