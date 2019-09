Aida Nizar/ Video, l’ex Gf torna in tv come “Sferata” contro Rocco Siffredi?

Il cuore di Aida Nizar batte sempre per l’Italia ed è arrivato il momento che una delle regine del trash degli ultimi anni ritorni sui nostri piccoli schermi. L’ex gieffina sarà ancora una volta ospite di una “donna veramente affascinante e professionale”, ovvero Barbara d’Urso, come ricorda nel suo ultimo post. La rivedremo infatti a Live – Non è la d’Urso nella puntata di oggi, domenica 29 settembre 2019, seduta all’interno di una delle sfere. Sceglierà ancora una volta di partecipare all’uno contro tutti di Rocco Siffredi? Nell’edizione dell’anno scorso infatti la Nizar si è trasformata in Sferata per attaccare il divo del cinema erotico, scettica sulla possibilità che il Rocco nazionale usasse dei trucchetti per far credere al pubblico di avere doti da grande amatore. In previsione di un ritorno in tv, la Nizar ha pensato di dedicarsi una seduta dal suo parrucchiere di fiducia, concedendosi un massaggio durante il lavaggio del capello che l’ha spinta ad emettere mugolii e risatine. Lo scopriamo su Instagram, dove la vediamo anche in giro per strada con la sua auto sportiva mentre grida il nome della d’Urso. Anzi, di “Varvara”, come dice sempre. Clicca qui per guardare il video di Aida Nizar.

AIDA NIZAR A LIVE NON E’ LA D’URSO

L’Italia non sentiva parlare di Aida Nizar da diversi mesi e forse i fan del nostro Paese si erano persino preoccupati. Le notizie sull’ex gieffina non sono comunque mancate, anche se negli ultimi mesi è stata più che altro la madre Maria Angeles Delgado a fare notizia. I media stranieri infatti parlano di un suo intervento in tv, dove ha rivelato che Antonio David Flores, attuale protagonista del Grande Hermano Vip 7, avrebbe cercato di conquistare il cuore di Aida. Lo riporta il sito Esdiario e il tentativo di approccio sarebbe avvenuto quando Antonio e la Nizar stavano lavorando insieme in Enemigos Intimos. L’ex gieffina però non ha voluto saperne nulla, tanto da rifiutare le sue avances e mandarlo a quel paese. Sembra tra l’altro che il cuore di “Adoro mi vida” sia impegnato, visto che sui social l’abbiamo vista in un video mentre balla e bacia un uomo. Si tratta solo di un tocco di labbra fugace, anche se poi i due si sono concessi anche uno sguardo intenso. “Ci sono storie d’amore che possono essere descritte nel libri, ma la nostra possiamo sentirla solo in ogni poro della pelle”, scrive nel post. Clicca qui per guardare il video di Aida Nizar.

