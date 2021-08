Aida Nizar vs Barbara D’Urso “Mi ha delusa, ma c’è il karma”/ “Mi aveva promesso…”

Aida Nizar, il ritorno. Se fosse un film, sarebbe questo il titolo. La stravagante ed eccentrica ex concorrente del Grande Fratello è tornata all’attacco. Stavolta nel suo mirino è finita Barbara D’Urso, proprio la conduttrice che l’ha voluta in quell’edizione del 2018. La spagnola sui social ha accusato la presentatrice di averla ingannata e di non aver mantenuto le promesse che le aveva fatto. “Ci sono momenti che non si dimenticano mai. Come non si dimentica mai quanto possa essere bugiardina una persona per la quale tu firmi un contratto, solo perché ti ha promesso un’altra cosa”, ha detto Aida Nizar. Il riferimento è proprio al reality.

“Le fai il favore di andare al Grande Fratello per bucare lo schermo e battere record di ascolti e alla fine come ti ripaga? Non mantenendo la sua parola!”, ha proseguito la showgirl spagnola. Nella diretta sul suo profilo Instagram ha sentenziato: “Nella vita esiste il karma e tutto torna indietro… ve lo assicuro”. Un duro sfogo quello contro Barbara D’Urso, che l’aveva di fatto lanciata nei suoi programmi.

AIDA NIZAR, DURO SFOGO CONTRO BARBARA D’URSO

“Ovviamente non parlo con rancore perché tutti conoscete la mia grandiosa vita e la mia capacità di reinventarmi”, ha precisato Aida Nizar. La spagnola si è detta “profondamente delusa dall’atteggiamento di questa persona”. Il riferimento è appunto a Barbara D’Urso, “che decanta sempre la sua onestà e la sua volontà di aiutare gli altri e poi ti inganna facendoti firmare un contratto che io non avrei mai accettato se non per quello che aveva promesso di offrirmi dopo”. Dunque, Aida Nizar sostiene di aver partecipato al Grande Fratello solo perché sarebbe stata una porta di accesso nel mondo televisivo italiano. “Dicono che la televisione sia così ma vi assicuro che la televisione è reale, ci sono solo persone così bugiardine”.

Aida Nizar ha poi parlato di una verità: “Tutta l’Italia acclama il mio ritorno”. Pare comunque che Barbara D’Urso le avrebbe promesso un ruolo da inviata che poi non le è stato concesso. “Io voglio fare Le Iene, io voglio essere una inviata, io voglio dare una mano alle persone”, le avrebbe detto quando le è stato chiesto il motivo per il quale non voleva inizialmente partecipare al reality.



