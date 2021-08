Barbara D’Urso, topless in vacanza con Francesco Zangrillo/ “Estate d’amore per lei”

Estate d’amore per Barbara D’Urso. Da mesi ormai la conduttrice di Canale 5 è affiancata dal gossip a Francesco Zangrillo. I due, secondo le indiscrezioni, farebbero infatti coppia da qualche mese in modo assiduo e, d’altronde, non mancherebbero indizi a riguardo. Di recente il sito whoopsee ha beccato i due insieme a cena in un noto ristorante di Milano, in compagnia del figlio di Zangrillo e di un’amica.

Una paparazzata che si aggiunge ad altre arrivate nelle settimane precedenti. Ora a svelare nuovi dettagli sulla coppia è il settimanale Diva e Donna che conferma la relazione tra la D’Urso e Zangrillo, rivelando che la coppia sta trascorrendo le vacanze in giro per l’Italia, con tappa in Sicilia a Taormina, in compagnia di alcuni cari amici, che spesso vediamo in questi giorni immortalati dalla conduttrice nelle sue stories di Instagram.

Barbara D’Urso, topless super sexy in vacanza

Nella copertina di Diva e Donna, Barbara D’Urso è in primo piano e si parla appunto della sua storia con Francesco Zangrillo. “L’estate più sexy, l’amore con il compagno Francesco Zangrillo”, si legge nel titolo e quel ‘sexy’ è spiegato da un’immagine della conduttrice in topless che si vede più in basso. Al momento non è però arrivata alcuna conferma dai diretti interessati sulla relazione.

Ricordiamo che Francesco Maria Zangrillo è un Broker assicurativo, socio della Ennegi Srl Insurance Brokers. Prima di conoscere Barbara D’Urso, è stato sposato ma ha divorziato ormai da alcuni anni. È inoltre padre di tre figli di cui il più grande ha quasi vent’anni.

