AIDA YESPICA E JEREMIAS RODRIGUEZ/ “Nessun flirt tra noi”. Ma la risata la tradisce…

Tra Aida Yespica e Jeremias Rodriguez non c’è stato niente di niente; meno che mai un bacio. È quanto sostiene la showgirl in un’intervista rilasciata a Rivelo, dove la conduttrice, Lorella Boccia, la invita a soffermarsi un attimo sulla sua vita sentimentale all’epoca del Grande Fratello Vip. In quel periodo, sui tabloid, si parlò a lungo della sua presunta storia d’amore col fratello minore di Cecilia e Belen Rodriguez, rumor che oggi Aida smentisce decisamente. O quasi: il suo atteggiamento, a detta della Boccia, è alquanto sospetto. Aida cerca di sottrarsi al suo sguardo indagatore, e ridacchia nel dare la risposta: “Chiusi lì dentro, un po’ di sentimento puoi provare. In quel momento avevo bisogno di carezze”. Carezze emotive, soprattutto: “Non c’è stato un bacio”, sottolinea per ben due volte la Yespica. Ma la sua interlocutrice non è ancora convinta: “Hai abbassato gli occhi, vuoi evitare la domanda”. Fosse giusto il sentore di Lorella, significherebbe che Aida ha mentito almeno in altre due occasioni. La showgirl, infatti, è apparsa nervosa a più riprese, nel corso di questa intervista.

