Aida Yespica: “Pronta a fare un reality show in tv”/ “Qualcosa si sta muovendo…”

Aida Yespica è intervenuta in qualità di ospite ai microfoni di “Trends&Celebrities”, trasmissione di Rtl 102.5 News condotta da Francesco Fredella e Manila Nazzaro e andata in onda nella giornata di oggi, venerdì 1° luglio 2022. La showgirl venezuelana ha parlato del suo debutto musicale con il singolo “Bugatti”, con uscita contemporanea su tutte le principali piattaforme digitali e distribuito da Ada Music Italy. Il brano, prodotto in Miami style da Max Calo (nominato ai Grammy Awards) e scritto da Fridah, è una melodia reggaeton con testo in spagnolo che strizza l’occhio alla musica pop.

Aida Yespica "Storia con Delia Duran? Una sciocchezza"/ "L'ho chiamata, è impazzita…"

La passione di Aida Yespica per la musica è esplosa prepotentemente pochi mesi orsono: “L’estate scorsa, per gioco – ha confessato la donna –. Ci sono state persone intorno a me che mi hanno veramente aiutato. Io sono una persona che si sveglia alla mattina e mette la musica. Io sono latina, sangue caliente… Mi piace moltissimo, mi dà carica per affrontare tutta la giornata”.

Aida Yespica: "Non riesco a vedere mio figlio"/ "Mi hanno detto che devo aspettare…"

AIDA YESPICA: “STO TORNANDO IN TV…”

In una nota stampa diramata nelle scorse ore e relativa proprio a “Bugatti“, Aida Yespica ha dichiarato: “È un sogno che si avvera. Io ho sempre amato cantare, ma non avrei mai pensato di riuscire a farlo in modo professionale fino ad arrivare a incidere una mia canzone. È il regalo più bello che mi potessi fare per i miei primi 40 anni, un’emozione incredibile. Ringrazio infatti tutte le persone che mi hanno supportato, da Mariana Vatamanu, al mio manager Daniele Tiveron, a Max Calo e naturalmente a Fridah, che è una artista incredibile”.

Delia Duran e Aida Yespica erano fidanzate?/ L'ex naufraga: "Siamo amiche..."

Ma non c’è solo la musica nel futuro di Aida Yespica, la quale, a “Trends&Celebrities”, ha confessato di essere pronta per fare ritorno in televisione per mezzo della partecipazione a un reality show: “Forse qualcosa si sta muovendo. Probabilmente mi vedrete in tv”, ha confessato Yespica, che poi ha concluso chiedendo a Manila Nazzaro di andare insieme a lei. Potrebbe trattarsi dunque di un reality di coppia, come Pechino Express?











© RIPRODUZIONE RISERVATA