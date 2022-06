Stefano De Martino tra Tim Summer Hits e Sing Sing Sing/ “Pretesto per fare musica”

Stefano De Martino, una nuova sfida con Sing Sing Sing

Stefano de Martino sempre più al centro del progetto Rai. L’ex ballerino di Amici, da poco di nuovo al fianco della bellissima Belèn Rodriguez, sta raccogliendo i frutti del suo lavoro e in autunno si divertirà col nuovo programma musicale dal nome Sing Sing Sing. Prima però dovrà chiudere il cerchio con Tim Summer Hits, un format che lo sta entusiasmando.

“Qui non c’è una vera e propria gara, il programma è più che altro un pretesto per fare musica“, ha precisato Stefano in un’interessante intervista a Sorrisi.com. “Il tormentone verrà eletto solo dal pubblico che decreterà durante l’estate i brani più amati. Noi giochiamo d’anticipo e prepariamo le basi per le hit”, ha continuato il conduttore.

Stefano de Martino si prepara ad una grande prima serata musicale, ricca di giochi, ospiti e intrattenimento, ma anche ad un futuro importante. Il presentatore partenopeo ha un’occasione di ritagliarsi uno spazio di rilievo in Rai. Tra Tim Summer Hits e Sing Sing Sing, ha tutte le chances per sfondare. Ci riuscirà?

Stefano De Martino, da Amici a Sing Sing Sing: l’evoluzione è quasi completata

A prescindere da come andrà questa nuova avventura televisiva di Stefano De Martino, possiamo dire con relativa certezza che l’ex ballerino di Amici si sta sempre più allontanando dall’immagine di “cocco di Maria De Filippi” o “marito di Belen”. Il conduttore, coi suoi pregi e i suoi difetti, si sta facendo valere in tv, trovando nuovi spazi e nuove opportunità. Al contrario della Rodriguez, Stefano De Martino sta crescendo, televisivamente parlando. La sua dolce metà Belen continua a cavalcare l’onda di Tu sì que vales e a godersi la nuova esperienza alle Iene, ma sono in molti a non vederla perfettamente a proprio agio nei panni di conduttrice.

