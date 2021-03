Aiello, con “Ora”/ Non convince la giuria e l’orchestra cammino in salita a Sanremo 2021

Nella classifica generale delle prime serate del Festival di Sanremo 2021, stilata secondo il voto della giuria demoscopica, Aiello si è posizionato ultimo con il suo brano “Ora”. Ieri sera, in occasione della serata cover, l’artista ha proposto una sua personalissima versione di “Gianna” di Rino Gaetano, duettando con il rapper Vegas Jones. A pochi minuti dalle 2 di notte, Aiello ha portato una rivisitazione in chiave moderna, forse un po’ troppo “urlata”, del celebre brano di Gaetano. Ha enfatizzato il ritmo della canzone e ha aggiunto una strofa, rappata da Vegas Jones, dando una nuova immagine alla Gianna del brano, più “dark” e dissacrante. L’orchestra del Festival non ha apprezzato, però, più di tanto: la cover di Aiello e Jones si è piazzata infatti solo al 22 esimo posto della classifica delle cover

Aiello con “Ora”: non convince la giuria demoscopica di Sanremo 2021

Sandra Milo, invece, ha apprezzato la versione di Aiello: “È valsa la pena restar sveglia fin quasi alle 2 di notte per vedere il tuo duetto. Solo tu avresti potuto cantar Gianna senza farmi rimpiangere Rino Gaetano. Sei stato padrone di te stesso e del palco, come se nella vita non avessi mai fatto altro! Semplicemente magnifico!”, ha scritto su Instagram. Mancano ancora due serate del Festival di Sanremo 2021, in cui saranno decisivi i voti della Giuria della Sala Stampa e del pubblico da casa. Sui social intanto piovono commenti sulle performance di Aiello che, a detta dei suoi stessi fan, qualsiasi cosa canti, alla fine cede all’istinto di urlare. Anche i bookmaker scommettono poco sulla vittoria del cantante calabrese al Festival di Sanremo 2021: Snai la quota a 75.00, PlanetWin a 46.00 e Eurobet a 41.00.



