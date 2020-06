Aiello, fidanzato Laura Torrisi/ “Le mie canzoni non ispirate a una sola ragazza”

Pubblicità

Aiello è il fidanzato di Laura Torrisi, l’ex compagna di Leonardo Pieraccioni ospite della nuova puntata di “Da noi…A ruota libera” di Francesca Fialdini su Raiuno. Tra i due sembrerebbe esserci una passione molto molto forte, anche se nessuno ha né confermato né smentito la cosa. Una cosa è certa: la bellissima attrice dopo la partecipazione ad Amici Celebrities si è appassionata sempre di più al mondo della musica al punto di non smettere di ascoltare le canzoni guarda caso di Aiello, giovane promessa della musica italiana. Del resto nell’ultimo anno il cantautore cosentino ha letteralmente conquistato le classifiche di vendita con il singolo “La mia ultima storia” e il suo disco di debutto dal titolo “Ex Voto”. Un disco che ha scritto sul pavimento di casa e composto da canzoni che parlano di vita quotidiana come ha rivelato a SkyTg24: “compongo da sempre traendo ispirazione dalla vita quotidiana, da una passeggiata, un caffè, da un tg. Emozioni semplici. L’album è un vissuto mio che provo a rendere altrui. Tendo a essere vero”. Le sue canzoni hanno fatto sognare ed emozionare milioni di persone e tra queste sembrerebbe esserci anche la ex concorrente del Grande Fratello.

Aiello: da “Arsenico” al grande successo

Antonio Aiello, questo il nome completo all’anagrafe del cantante di “Arsenico”, è una delle nuove leve della musica italiana. Classe 1985, Aiello è originario di Cosenza, anche se è cresciuto a Roma dove si è trasferito da circa 10 anni. La musica è sempre stata la sua più grande passione: oltre a scrivere le canzoni ha studiato anche pianoforte e violino. A soli 16 comincia a scrivere i primi brani poi successivamente completa gli studi e decide di iscriversi alla facoltà di Scienze della Comunicazione specializzandosi in Economia. Intervistato da On Stage, il cantautore ha detto: “piacere a tutti è impossibile se piaci a tutti c’è un problema, però devo dire che questa cosa sta succedendo… infatti sto iniziando a preoccuparmi per tutto questo consenso”. Da “Arsenico” al grande successo il passo è stato breve e inaspettato: “attorno alla mia musica c’è da mesi un entusiasmo incredibile, ed è quello che sognavo, ma quando mi accorgo che anche tu vedi in me la stessa cosa che vedo io, è molto pericoloso e impegnativo perché dico: “Cazzo quindi anche tu ci trovi una cosa così bella, così potenzialmente interessante” ha raccontato l’artista che si è ritrovato con concerti sold out e le sue canzoni ai vertici delle classifiche. La sua musica è un mix davvero unico che lui ha cercato di spiegare così: “ho mischiato tutti questi colori provando a costruire un pantone mio. Il troppo indie, troppo r’n’b troppo pop è un gioco, che però ha divertito molto”. Parlando poi delle sue canzoni e di chi è la sua musa, fonte di ispirazione, il cantautore non si sbilancia e rivela: “le mie canzoni non sono ispirate a una sola ragazza, ma a una serie di situazioni che ho vissuto, di amori differenti e contrastanti, diversi colori. Devo queste canzoni al mio petto, al cuore che si è lesionato pesantemente più di una volta, al fatto che anche io ho causato sofferenza, perché ho dato botte e le ho prese. La mia musica è fatta di tante sfumature, anche delle storie degli altri”.



