AIELLO/ “Vienimi (a ballare)” è “una canzone meridionale” (Battiti Live 2020)

Non poteva mancare Aiello al Battiti Live 2020, la kermesse musicale estiva che farà anche quest’anno il giro delle coste italiane regalando momenti di allegria ai tanti amanti della musica. E tra i protagonisti indiscussi del momento c’è appunto Aiello, il 34enne cosentino che nelle ultime settimane sta facendo cantare tanti italiani al ritmo del suo nuovo singolo Vienimi (a ballare). Un’ascesa apparentemente inarrestabile quella di Aiello, autore nel 2019 di brani di grandissimo successo quali “Arsenico” e “La mia ultima storia”, certificati dischi d’oro. Intervistato lo scorso 22 luglio da Rtl 102.5, il cantautore ha spiegato: “Nel nuovo disco ho fatto un viaggio bellissimo tra greci, spagnoli e bizantini perché la Calabria, terra splendida è figlia di questo mix di culture. Vivo a Roma da tredici anni, ma sentivo il bisogno di fare un viaggio nelle mia radici. Racconto una storia fatta di abbracci, saluti e voglia di ballare”.

AIELLO, VIDEO “VIENIMI (A BALLARE)”

C’è dunque un nuovo progetto discografico in cantiere per Aiello, ma i suoi fan dovranno rassegnarsi alla prospettiva di attendere ancora qualche mese prima di indossare le cuffiette e tuffarsi nel mondo del cantautore cosentino. Nel corso della stessa intervista, Aiello ha raccontato: “Si ballerà molto, ma si piangerà anche e si rifletterà. Io sono innamorato della musica e di questo momento così bello, penso sempre a come restare fedele a me stesso, ma allo stesso tempo cambiare per evolvermi. Amo l’evoluzione senza tradirsi mai”. In attesa del nuovo disco, i sostenitori di Aiello che decideranno di presenziare al Battiti Live 2020 si consoleranno – molto volentieri – con Vienimi (a ballare), brano che l’interprete ha così definito: “Una canzone alternativa che non nasce per essere un tormentone. E’ una canzone meridionale, un imperativo gentile che invita a ballare”. Raccogliete l’invito? Qui il video della canzone!





