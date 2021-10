Ainett Stephens/ Delusa da Signorini mette in guardia Soleil Sorge…

Questa sera, lunedì 4 ottobre, nella puntata del Grande Fratello Vip 2021 sarà raccontata la storia personale di Ainett Stephens che, nel corso degli anni, è stata scandita non solo dal successo televisivo, ma anche da grande dolore. Nell’ultima puntata Ainett ha attaccato duramente Soleil Sorge definendola “arrogante e onnipotente” e non ha creduto alle sue scuse.

In diretta la modella venezuelana è stata attaccata da Sonia Bruganelli che da settimane regala l’immunità a Soleil perché la vuole portare in finale. Anche questo particolare ha innervosito Ainett che ha dichiarato: “Se volevate fare il Grande Fratello solo con lei prendevate solo lei“. La situazione nella Casa è degenerata con pianti da parte di Jo Squillo e Francesca Cipriani, le urla di Lulù Selassié, tanto che Alfonso Signorini ha chiuso il collegamento con la Casa.

Ainett Stephens: delusa da Alfonso Signorini per il suo tentativo di difendere di Soleil Sorge

Nonostante Soleil Sorge continui a chiedere scusa ad Ainett Stephens per il suo comportamento irrispettoso, la modella non ha nessuna intenzione di perdonarla. Le sue parole l’hanno ferita e riportato a galla storie di discriminazione che ha subito in passato. Ainett dopo la puntata è scoppiata in lacrime, perché non si immaginava che Alfonso Signorini si schierasse dalla parte dell’influencer, difendendola apertamente.

I fan, però, sono tutti dalla sua parte e nei commenti non mancano i paragoni tra le due donne, dove Soleil viene definita una “prima donna”. Al momento anche Ainett non è mai finita in nomination. Nell’ultima puntata la modella ha nominato Davide Silvestri perché non esprime mai un opinione. La modella ha buone possibilità di arrivare in finale.

