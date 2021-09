Ainett Stephens/ “Due di picche” ad Amedeo Goria, e piange per mancanza del figlio (Grande Fratello Vip)

Ainett Stephens e il figlio: quel legame che manca al Grande Fratello Vip 2021

Ainett Stephens è una delle protagoniste più chiacchierate del Grande Fratello Vip 2021. La modella venezuelana si è lasciata andare a un momento di sconforto dentro la casa. Mentre tutti gli altri inquilini erano impiegati a svolgere delle attività all’interno della casa la modella è rimasta in camera da letto, lasciandosi andare alla tristezza. Ainett ha confessato a Manila Nazzaro di sentire molto la mancanza di suo figlio e di non essere sicura di riuscire ad arrivare fino alla fine di questo percorso.

Manila ha rincuorato la modella spiegando che non deve assolutamente essere triste perché il suo bambino sta molto bene e farà il tifo per la sua mamma da casa. “Vivila come una ricarica”, ha detto la ex Miss Italia, cercando di tirarla su con parole incoraggianti. Le due mamme hanno deciso di sistemare i vestiti nell’armadio per distrarsi un po’.

Ainett Stephens respinge Amedeo Goria e le sua avances

Dentro la casa del Grande Fratello Vip 2021, Ainett Stephens ha suscitato l’interesse di Amedeo Goria, che nella prima settimana si è avvicinato in modo piuttosto evidente alla bella venezuelana. All’inizio Ainett Stephens è stata al gioco, ma nelle ultime ore ha voluto chiarire la sua posizione.

“Si vede che sei una brava persona, questo gioco tra di noi è nato così e va bene…io ci sto al gioco e va bene… L’unica cosa è che vorrei evitare fraintendimenti, siccome dormiamo insieme, quando stiamo insieme… meglio evitare. Ieri per poco non mi baci quando siamo entrati in camera. Quindi diamoci un calmata”, ha detto la ex Gatta Nera dopo che il giornalista si è sfilato le mutande mentre era sotto le coperte con lei. Nonostante tutto, però, l’ex marito di Maria Teresa Ruta continua a dedicarle le sue attenzioni…

