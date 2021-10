Ainett Stephens/ La gatta nera sente la mancanza del figlio Christopher

Ainett Stephens è al televoto al Grande Fratello Vip 2021. La gatta nera del piccolo schermo è in nomination contro Carmen Russo e Soleil Sorge, ma non sembra esserci rimasta male per la votazione dei suoi coinquilini. Anzi da alcuni giorni la bellissima modella e presentatrice ha cominciato a mostrare qualche segno di cedimento e stanchezza all’interno della casa di Cinecittà. Il motivo? La mancanza del figlio Christopher da cui non è mai stata così tanto tempo lontano. I giorni passano e la nostalgia del mondo fuori la porta rossa e degli affetti comincia a farsi sentire per tutti; in particolare per chi è mamma proprio come Ainett che fuori dalla casa ha lasciato suo figlio.

La bellissima ex gatta nera, infatti, in diverse occasioni ha parlato dell’amatissimo figlio Christopher nato dall’amore con l’ex marito Nicola Radici. “Sei il dono più bello che mi abbia dato la vita, senza di te nulla avrebbe senso” – ha detto la showgirl che ha festeggiato all’interno della casa del GF VIP il sesto compleanno del figlio. Un’assenza troppo forte che ha spinto la ex gatta nera a confidarsi con alcune coinquiline nella casa: “mi sono commossa un pò pensando che oggi il mio piccolino fa gli anni e io non sarò con lui”.

Ainett Stephens stanca al Grande Fratello Vip: “mi manca mio figlio”

Ainett Stephens sente follemente la mancanza del figlio Christopher all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2021. In occasione del sesto compleanno del figlio, la ex gatta nera si è lasciata andare alla malinconia, ma anche ad una dedica d’amore al figlio. “Volevo dirti che sei l’amore della mia vita, in queso giorno così speciale per te, il tuo sesto compleanno. Anche se non siamo insieme, spero che tu da casa possa capire quanto ti amo. Sei il dono più bello che mi abbia dato la vita, senza di te nulla avrebbe senso. Mi manchi tantissimo, ti amo tanto” – ha detto la showgirl che si è poi soffermata anche sulla storia del figlio che è affetto da autismo.

Dall’età di due anni, infatti, il figlio di Ainett ha smesso di parlare. “Da quando ho ricevuto la diagnosi non mi sono mai separata da lui” – ha detto la bellsisima modella – “é un bambino che ha esigenze particolari. Le terapiste mi hanno detto ‘lui non guarirà mai e si porterà questa condizione in eterno'”. Chissà che le confessioni della bellissima ex gatta nera non possano spingere il pubblico a farla uscire dalla casa per ricongiungersi con il figlio!



