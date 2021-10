Ainett Stephens “Manuel se non vuoi più nemmeno baciare Lulù taglia”/ Ascolterà il consiglio?

Dentro la casa del Grande Fratello Vip Ainett Stephens ha mantenuto le distanze da Soleil Sorge, pare che tra le due gieffine sia tornata la pace. Ma forse si tratta solo di un pace apparente, per il quieto vivere. Sui social in molto si sono accorti che la modelle venezuelana continua a parlare male dell’influencer italo-americana: “Ma Ainett che ha detto che secondo lei Soleil è gelosa perché loro ora fanno tanti complimenti a Sophie, le dicono che è bella e si veste bene e la Sorge rosica. Ma in che film scusate?” E “Ainett non è la prima volta che parla di aspetto fisico in riferimento a Soleil. Quanto puoi essere immatura per pensare queste cose?”.

I fan di Soleil, invece, sono certi che le due potrebbero diventare amiche o alleate: “Comunque a Soleil Ainett sta simpatica, io lo percepisco ogni volta in cui ci parla. Secondo me ha capito che donna è ed è empatica anche rispetto alla storia che ha avuto. Le vedrei bene coalizzate”, ha scritto un utente.

Ainett Stephens: i consigli a Manuel Bortuzzo “molla Lulù”

In questi giorni Ainett Stephens si è anche espressa sulla relazione, ormai giunta al capolinea, tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié: “Ainett in confessionale ha detto che quando un bicchiere è rotto non si può aggiustare, riferito a Lulù e Manuel” e “Ainett ha detto una cosa giusta: se non la vuoi più nemmeno baciare taglia”, hanno commentato alcuni utenti apprezzando la lucidità della modella. L’eliminazione di Samy Youssef ha lasciato Ainett perplessa, difatti gli inquilini si aspettavano che a uscire fosse Amedeo Goria e non il modello, anche se la differenza di voti è stato dell’1%.

Parlando con Carmen ha espresso il suo malessere, ha cercato di capire cosa abbia spinto il pubblico a eliminarlo dalla Casa. Secondo Ainett, Samy è una persona buona, ma ha problemi a relazionarsi con gli altri, perché qualsiasi cosa dica lo fa con un tono di voce aggressivo, probabilmente questo suo atteggiamento lo ha penalizzato.

