Ainett Stephens: Nicola Radici ex marito e malattia figlio Christopher/ “A due anni ho scoperto che…”

Ainett Stephens e la storia con Nicola Radici: il dolore della separazione

La storia di Ainett Stephens è sicuramente piena di successi ma anche piena di dolori e di colpi al cuore che sicuramente regalano ai suoi occhi quella sorta di tristezza e di profondità che l’hanno resa famosa. Nella sua vita privata, infatti, ha vissuto il dolore della scomparsa nel nulla della madre e della sorella, ma anche quella della separazione dal marito e storico compagno, Nicola Radici, e quella della malattia del figlio.

In particolare, chi conosce la bella modella sa bene che per nove anni è stata la compagna di Nicola Radici e che proprio sei anni fa i due hanno deciso di sposarsi e il mese dopo sono diventati genitori del piccolo Christopher.

Il disturbo dello spettro autistico del figlio Christopher

Quello che poi è diventato il suo ex marito, Nicola Radici è un imprenditore e dirigente calcistico di origini bergamasche che aveva già avuto un figlio, Jacopo, da una precedente relazione. Non sappiamo molto del loro addio ma siamo sicuri che la modella racconterà anche della sua separazione. Adesso lei vive a Marbella, in Spagna, mentre l’ex marito è rimasto in Italia, mentre per suo figlio ha affrontato un altro duro momento quando all’improvviso, all’età di due anni, ha smesso di parlare.

Solo dopo un controllo è venuto fuori che il bambino era affetto da disturbo dello spettro autistico e lei stessa ha parlato di quei momenti come difficili perché sicuramente questa è un’esperienza che cambia la vita di tutti quelli che gli stanno intorno, genitori in primis: “Mio figlio aveva bisogno di una madre forte e coraggiosa. Mi auguro di vederlo crescere e di riuscire a sviluppare al meglio, insieme a lui, le sue capacità”. Ad aiutarla ci ha pensato la sua fede, parlerà anche di questo nella casa?

