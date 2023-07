Ainett Stephens, Only fans dietro il mancato ritorno a Il Mercante in Fiera?/ L’indiscrezione

Ainett Stephens non ritorna a Il Mercante in Fiera a causa del suo profilo OnlyFans

Il mancato ritorno di Ainett Stephens al Mercante in Fiera è stato motivo di contrasto tra la donna, ex protagonista del programma nel ruolo della Gatta Nera, e il conduttore Pino Insegno. Dopo l’annuncio del ritorno in tv del format (andrà in onda su Rai2 a partire dal prossimo autunno), il conduttore aveva raccontato che la showgirl, reduce dal Grande Fratello Vip, non sarebbe tornata nel ruolo che la rese popolare. La motivazione addotta, però, era suonata sgradevole. “La nuova Gatta Nera? La stiamo cercando. Ainett è diventata un po’ più grande, sono passati tanti anni”, aveva dichiarato Insegno, lasciando intendere quindi che l’esclusione di Ainett Stephens fosse dia attribuire a motivi anagrafici.

E invece è stato svelato il vero motivo dietro l’esclusione di Ainett Stephens dal ritorno del Mercante in fiera. Sembrerebbe esserci un retroscena inaspettato riguardo questa spinosa vicenda. Secondo quanto rivelato da Davide Maggio, esiste un altro motivo per il quale l’ex vippona è stata esclusa dal programma. A quanto pare, ad aver portato Pino Insegno e i vertici Rai a storcere il naso non sarebbe stata l’età di Ainett Stephens, bensì il fatto che la modella abbia un profilo attivo su OnlyFans.

Com’è risaputo, OnlyFans è una piattaforma nota per portare contenuti per adulti e non adatti ai minori. Ainett Stephens è sbarcata sul social lo scorso novembre, dichiarando, però, di non pubblicare post che non hanno nulla a che fare con il mondo hard. Ad ogni modo, la presenza di Ainett Stephens su tale piattaforma non sarebbe affatto piaciuta all’azienda, portando il conduttore e gli altri collaboratori del programma a non ritenere consona la sua partecipazione.

La donna non aveva gradito le dichiarazioni di Insegno sul suo conto e gli aveva chiesto pubblicamente di scusarsi, accusandolo di avere fatto age-shaming. “L’incaricato della trasmissione in questione ha fatto un commento dicendo che non mi ha riconfermato perché sono invecchiata. Sono rimasta più male per questo, nel vedere che oggi come oggi ci sono persone che hanno anche loro un’età importante e sono rimaste ancorate ai vecchi retaggi secondo cui le donne a 40 anni sono vecchie”, aveva tuonato Ainett. Il personaggio, però, sarà comunque parte della trasmissione, anche se con alcuni cambiamenti. Per stare al passo con i tempi, infatti, si sarebbe considerando di cambiare il nome da “Gatta Nera” a “Carta nera”.

