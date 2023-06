Air Defender 2023, esercitazione Nato flop?/ “Dimostra brutale dipendenza da Usa e gravi lacune”

Fino a 10mila soldati di 25 nazioni sono coinvolti fino al 23 giugno nell’Air Defender 2023, la più grande esercitazione nella storia del Nato condotta finora. L’idea è nata cinque anni fa e fu proposta dal tenente generale Ingo Gerhartz agli Stati Uniti per garantire prontezza di difesa. L’obiettivo è quello di “allenare” di nuovo la difesa, a lungo trascurata, nel quadro della Nato. Infatti, si tratta di un’esercitazione difensiva. La Germania incassa gli elogi, trattandosi di una manovra da record non tanto per il numero di velivoli coinvolti, ma per la “proporzione del dispiegamento” degli Stati Uniti, che hanno portato 100 aerei.

Air Defender 2023 viene considerato anche un esempio dell’impegno e delle capacità tedesche, ha dichiarato il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, secondo cui così viene anche mandato un chiaro messaggio: “La Nato è pronta a difendere ogni centimetro del territorio dell’alleanza“. Ma crescono anche le perplessità per ciò che emerge da questa esercitazione. Cioè la “brutale dipendenza dell’Europa dagli Stati Uniti“. Lo afferma un ufficiale, rimasto anonimo, alla Welt.

DIPENDENZA DA USA E CARENZE: OMBRE SU ESERCITAZIONE NATO

Durante le due settimane di addestramento saranno usati solo aerei. Ciò evidenzia un altro punto debole nella preparazione dell’esercitazione. “Non c’è difesa aerea a terra in questa esercitazione“. I sistemi d’arma a terra sono importanti per difendersi efficacemente da minacce aeree come jet, elicotteri, missili da crociera, missili balistici, mortai, artiglieria o droni. Il fatto che i sistemi a terra siano comunque assenti da Air Defender 2023 è dovuto al fatto che la Bundeswehr e i suoi alleati europei sono in gran parte sprovvisti di capacità in questo settore.

Lo ha ammesso lo stesso ministero della Difesa tedesco, spiegando che “ci sono carenze di capacità in tutte e tre le aree“, cioè per l’ntercettazione per le lunghe, medie e corte gittate. “Dobbiamo addestrarci a combattere per poter combattere come ci siamo addestrati“, si legge in un opuscolo su Air Defender. Questa affermazione è solo parzialmente soddisfatta nella manovra.











