Air force Aquile d’acciaio, Rete 4/ John Glen dirige Rachel McLi

Air force Aquile d’acciaio va in onda dalle ore 14.45 di oggi, 31 ottobre, su Rete 4. Si tratta di un film d’azione prodotto nel 1992 negli Stati Uniti da Ron Samuel e diretto da John Glen. Nel cast spiccano i nomi di Louis Gossett Jr. e Rachel McLish, rispettivamente nei ruoli di Chappy Sinclair e Anna.

L’action movie trionfa in un film adatto a un pubblico che ama i blockbuster e che è in cerca di puro intrattenimento. Se cercate un film d’arte con sottotesti particolari siete nel luogo sbagliato, ma è assicurato che ci troviamo di fronte a un’opera che non può che intrattenere in maniera utile un target piuttosto variegato.

Air force Aquile d’acciaio, la trama

La storia di Air force Aquile d’acciaio parte con il comandante Sinclair, il quale viene messo al corrente della triste sorte toccata ad un suo allievo; è stato infatti ritrovato morto a seguito di un viaggio aereo indirizzato al trasporto di droga. Mentre il colonnello e i suoi aiutanti cercando indizi e indagano sulla vicenda, una ragazza clandestina di nome Anna è in fuga da un campo di prigionia e segregazione. Trova conforto nella città del colonnello Chappy, confidando di poter trovare finalmente tranquillità per lei e per la sua famiglia.

Nonostante la scelta di Sinclair di credere alla donna e darle protezione, non riuscirà ad evitare che venga più volte rapita nel corso della vicenda. In suo soccorso sarà fondamentale il ruolo di Tee Vee, un giovane avventuriero che cercherà a più riprese di aiutare non solo la donna ma anche il colonnello nel trovare una soluzione ai vari ostacoli che affronteranno. La situazione sembrerà precipitare quando sarà il ragazzo stesso ad essere rapito; sarà l’occasione per Anna di dimostrare tutte le sue capacità e forza d’animo, riuscendo infatti a portarlo in salvo.

Nel frattempo, il colonnello sarà alle prese con una vera e propria guerriglia a base di bombe che porterà alla morte gran parte dei suoi amici. Nonostante la situazione concitata, Chappy, Tee Vee e Anna riusciranno a sopravvivere e a portare avanti la rivolta contro i capi dell’organizzazione Sudafricana.

