Air Show L’Aquila Frecce Tricolori, un uomo morto travolto da autobotte/ Video, investito un 41enne

Tragedia avvenuta oggi, sabato 25 maggio 2024, presso l’Air show in programma all’aeroporto dei Parchi di Preturo, in località L’Aquila (regione Abruzzo): un uomo è morto dopo essere stato investito da un mezzo pesante. Le informazioni sono ancora frammentarie ma secondo quanto raccolto dai colleghi di Fanpage sembra che la vittima abbia 41 anni e la stessa abbia perso la vita dopo essere stata travolta da un autobotte, un mezzo che viene utilizzato negli aeroporti per rifornire i velivoli sulle piste.

Prete morde braccio di una donna durante eucarestia/ “Ha afferrato le ostie sacre e le ha schiacciate”

L’incidente è avvenuto nella mattinata odierna e secondo la ricostruzione sembra che a causare lo stesso sia stata una manovra errata del mezzo pesante in occasione appunto della prima giornata dell’Air Show abruzzese. Una volta che si è verificato l’episodio, sul posto si sono recati nel giro di pochi minuti tutti gli uomini del soccorso, compreso l’elicottero del 118, nonché le forze dell’ordine, che hanno cercato di prestare tutti i soccorsi necessari all’uomo coinvolto, invano.

Carabiniere morto suicida a Messina/ Dramma in caserma: 50enne militare dell'arma si spara

AIR SHOW L’AQUILA, UN UOMO MORTO TRAVOLTO DA AUTOBOTTE: DECEDUTO SUL COLPO

Il 41enne è infatti morto sul colpo e a nulla sono valse le manovre di rianimazione tentate dal personale sanitario, visto che lo stesso era deceduto sul posto. Nel frattempo presso lo show degli aerei si è recato anche il magistrato di turno che ha poi disposto che la salma venisse spostata e sottoposta ad una autopsia.

Secondo quanto scrive Fanpage lo spettacolo prevedeva alle ore 12:00 il culmine dell’evento, leggasi il sorvolo di prova delle Frecce Tricolori, ma alla luce dell’incidente mortale di oggi la manifestazione è stata annullata, e tutti gli spettatori presenti sono stati accompagnati all’esterno. Stando alle notizie che sono emerse in seguito alla tragedia, sembra che la vittima sia il co-pilota dell’elisoccorso del 118 dell’Aquila che molto probabilmente si trovava in un angolo cieco dove il camionista non aveva visibilità: facendo quindi manovra non ha visto negli specchietti il 41enne e l’ha travolto.

Siu, marito Jonathan Maldonato cambia versione e si difende/ "È autolesionista, aveva già tentato suicidio"

AIR SHOW L’AQUILA, UN UOMO MORTO TRAVOLTO DA AUTOBOTTE: LE PAROLE DI GINO BIANCHI

Come detto sopra, la manifestazione è stata oggi annullata ma bisognerà capire cosa avverrà domani, se lo show continuerà o se il tutto verrà definitivamente bloccato alla luce appunto del grave episodio e in segno di rispetto. Stando a Fanpage gli organizzatori stanno decidendo il da farsi e la decisione definitiva verrà comunicata nella proprie ore.

Gino Bianchi, responsabile del servizio 118 della Asl 1 Avezzano Sulmona L’Aquila, ha parlato con l’Ansa spiegando: “Sono profondamente rammaricato e colpito da questa nuova tragedia che investe il servizio di elisoccorso della Asl dell’Aquila. Tutta la mia solidarietà alla società Avincis e soprattutto le mie condoglianze alla famiglia del co-pilota morto in questo modo così tragico”. Stando a quanto scritto dal quotidiano Il Messaggero, che ha riportato la notizia come la maggior parte dei quotidiani online, la vittima del terribile incidente all’Air Show abruzzese si chiamava Paolo Dal Pozzo.













© RIPRODUZIONE RISERVATA