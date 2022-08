Aka 7even fidanzato?/ “Solo una frequentazione”: le ipotesi sulla ragazza misteriosa

Ci sarà anche Luca Marzano, in arte e per la sua fanbase Aka 7even, sul palcoscenico di “Battiti Live 2022”, la kermesse musicale itinerante di Radio Norba tra le suggestive piazze della Puglia e che Italia 1 ripropone in una inedita ‘veste’ televisiva in una serie di appuntamenti. E in attesa di assistere all’esibizione del giovanissimo rapper campano, originario di Vico Equense, negli ultimi giorni il diretto interessato, fresco della sua prima partecipazione al Festival di Sanremo, è tornato al centro delle cronache non tanto per via dei suoi progetti musicali ma…

…per la sua vita sentimentale. In una estate 2022 che, rispetto a quelle passate, forse presenta meno cover stories di amori VIP e saghe dalle tinte rosa, a monopolizzare negli ultimi tempi magazine e riviste di settore è stato proprio il buon Aka 7even. Tutto nasce da un (presumibilmente) innocuo messaggio che il rapper di Vico aveva scritto attraverso i social a Brenda Asnicar, volto noto de “Il Mondo di Patty” e che secondo alcuni era in procinto di partecipare a un nuovo singolo di Luca. Non solo: l’attrice aveva pubblicato anche uno screen di una loro conversazione su Whatsapp che aveva fatto intendere ai più maliziosi che tra i due ci fosse del tenero.

AKA 7EVEN, CHI E’ LA MISTERIOSA FIDANZATA? INTANTO IL WEB SI SCATENA SU BRENDA ASNICAR…

In realtà al momento non ci sono affatto conferme in tal senso e a loro liaison dovrebbe essere solamente… professionale ma tanto è bastato per rinfocolare i rumors del gossip. La domanda dunque si ripropone: se tra di lui e Brenda non ci dovesse essere nulla di concreto, allora Aka 7even è single? In passato il rapper aveva dovuto dire addio a Martina Miliddi, con cui secondo alcuni avrebbe avuto una frequentazione ma nulla più: e dopo che quest’ultima aveva scelto un altro uomo, ovvero Raffaele Rendi (ma stanno davvero ancora assieme?), Aka7even se n’era dovuto fare una ragione.

Da qualche mese si vocifera che sia fidanzato: l’ammissione è arrivata dal diretto interessato che ha parlato di “una storia semplice vissuta da due ragazzi”, ma senza sbottonarsi di più e anzi ribadendo nel corso di una intervista al sito Webboh.it che “la mia vita privata è mia”, tagliando corto sull’argomento e lasciando intendere di non voler aggiungere altro. Al momento infatti rimane ancora mistero sull’identità della presunta fiamma del rapper anche se qualcuno ha provato a fare un toto-fidanzata individuando diversi ‘ideal profile’ (tra cui Alice De Bortoli, ma si tratta di suggestioni senza conferme). D’altronde, a rendere più nebuloso il tutto ci ha pensato ancora lo stesso Luca, smentendo di essere fidanzato e ammettendo solo di avere “una frequentazione in corso”. E gli investigatori ‘rosa’ assieme ai paparazzi del web indagano…











