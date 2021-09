Aka7even alla Mostra del cinema di Venezia, perché?/ Lui “Ansia e adrenalina, felice”

Elegantissimo nel suo smoking, anche Aka7even ha calcato la passerella della Mostra del Cinema di Venezia. Alcune di queste immagini sono finite sul profilo Instagram del cantante che, in pochi minuti, ha raccolto migliaia di like. Molti, però, si sono chiesti il motivo della presenza del cantante alla mostra del cinema. La verità è che le canzoni del cantante di Amici sono state scelte come colonna sonora del cortometraggio La Regina di Cuori, disponibile su RaiPlay. Nella pellicola ci sono Maria Sole Pollio, Cristiano Caccamo e Beatrice Vendramin, che lui ha poi ringraziato nella didascalia del post pubblicato su Instagram.

Il corto è stato presentato proprio in occasione del Festival del Cinema di Venezia, quindi Aka7even è stato invitato ed ha inoltre avuto il piacere di esibirsi con i suoi brani ‘Mi Manchi’ e ‘Black’, scelti come colonna sonora. In occasione della conferenza stampa, ha poi dichiarato: “Sentire la mia musica come colonna sonora di un film è un sogno che si realizza. Sono molto felice e mi sento in dovere di comunicare le mie emozioni, i miei messaggi, attraversi i pezzi che scrivo”.

Aka7eve alla Mostra del cinema di Venezia: i suoi ringraziamenti

Su Instagram, invece, Aka7even ha voluto descrivere la sua grande amozione, ringraziando tutti coloro che l’hanno resa possibile. “Ogni passo su quel red carpet è stato un mix di ansia ed adrenalina. Ogni passo in avanti mi ha ricordato tutti i passi precedenti che ho dovuto fare per trovarmi li. Ringrazio tutto il team di @rai_cinema e @onemorepicturesitaly per aver scelto la mia musica e avermi reso partecipe di un progetto che tratta temi fondamentali per la nostra generazione, ringrazio @cristianocaccamo e @beatricevendramin per aver contribuito a rendere questo progetto speciale, ma soprattutto ringrazio @mariasole_pollio per aver creduto in me subito. Ringrazio il team di @cosmophonix e @woodwormlabel per accompagnarmi ad ogni passo.” Così ha concluso: “E soprattutto un pensiero e una dedica speciale di quel red carpet va a te, mamma. Vi voglio bene”.

