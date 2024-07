Francesca Galluccio, fidanzata Aka7even/ Scollatura hot su Instagram, lui punzecchia: “Dump accademico”

Un paio di post pubblicati in tutta l’estate, l’ultimo pochi giorni fa con una scollatura da capogiro. Francesca Galluccio, la fidanzata di Aka7even, infiamma i suoi quasi trentamila fan con un carosello bollente. Originaria di Napoli e operativa nel mondo della moda, è balzata agli onori delle cronache rosa per la sua storia d’amore con il giovane cantante. Sulla fidanzata di Aka7even, tuttavia, non si hanno moltissime informazioni, poiché il suo profilo social è particolarmente scarno, mentre quello del giovane artista è prevalentemente dedicato all’aspetto lavorativo.

Certo è che il cantante e la sua fidanzata sono usciti allo scoperto per la prima volta nell’inverno del 2023, con una foto di coppia che aveva innescato grande curiosità nei fan. Poi lunghi periodi di silenzio, ma anche qualche punzecchiatura di lui, come la battuta sull’ultimo post della fidanzata. “Dump accademico”, scrive lui, riferendosi probabilmente alla spregiudicatezza di Francesca.

Francesca è arrivata qualche tempo dopo l’esperienza di Aka7even ad Amici, dove peraltro aveva iniziato e chiuso una storia con Martina. Di quell’esperienza però il cantante ricorda soprattutto la crescita vocale e le nozioni acquisite. “Credo che Amici sia una scuola di ottimo livello, impari tutto da lì. Vengono selezionati giovani, sconosciuti, chi ha iniziato da poco e chi si prepara al salto successivo. Angelina Mango? Lei era brava prima, brava durante il programma e lo sarà sempre: è una cantante magnifica”, ha raccontato il cantante a Fanpage.

Tornando al rapporto con la fidanzata, come dicevamo, ci sono poche tracce sui social, anche se la Galluccio risulta particolarmente attiva su Threads, dove pubblica con molta più costanza. Occhi aperti, dunque, a caccia di foto insieme al suo Aka7even…











