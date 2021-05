Aka7even, Amici 2021/ Accusato di ‘plagio’ da Rudy Zerbi, Anna Pettinelli…

Aka7even ad Amici 2021, accusato di ‘plagio’ da Rudy Zerbi

Aka7even a rischio eliminazione ad Amici 2021? Sembra proprio che il cantante non finirà a rischio e nemmeno al ballottaggio finale che metterà in ginocchio proprio la ‘classe’ del ballo di questa edizione, ma cosa ne sarà quindi del cantante di Anna Pettinelli? Sembra proprio che Aka7even tornerà in scena questa sera facendo venire giù lo studio almeno secondo quanto rivelano le anticipazioni che parlano di un vero e proprio attacco ai danni di Luca. A prendere la parola contro di lui è proprio Rudy Zerbi che, dopo l’ennesima sconfitta contro Sangiovanni, lo accusa di scrivere barre copiando Fra Quintale e Guè. A quel punto scoppierà la lite visto che la sua insegnante, Anna Pettinelli, lo difenderà.

Anna Pettinelli difende Aka7even e rilancia contro Sangiovanni ad Amici 2021

L’insegnante ha preso le parti di Aka7even nella nuova puntata di Amici 2021 in onda questa sera e tirerà fuori addirittura un foglio in cui ha scritto un’analisi sulle barre di Sangiovanni, una serie di barre e di suoi scritti che dovranno dimostrare la scarsa originalità del cantante che sta svettando in alto in classifica con il singolo Lady. Cosa succederà a quel punto? Sembra proprio che Luca finirà la sua puntata non solo lontano dal ballottaggio ma, addirittura, al centro dello studio con un’energia tutta nuova. Quello che è successo nei giorni scorsi ha segnato la sua rinascita? Forse sarà lui il protagonista delle ultime due puntate del talent show di Maria de Filippi? I presupposti ci sono tutti ma il resto lo scopriremo solo questa sera.

