Aka7Even/ Dalle hit estive “Toca” e “Loca” alla gaffe con Giulia Stabile

Aka7even e la gaffe con Giulia Stabile per il compleanno

Aka7Even sarà tra i protagonisti di Battiti Live oggi, 5 luglio 2022. È uscito ad aprile il suo nuovo singolo dal titolo ” Come la prima volta” e per l’estate 2022 ha preparato una collaborazione speciale con Gué Pequeno per il singolo “Toca” il ritmo è garantito si prevede un tormentone estivo dai ritmi latini. Per Aka7even, dunque, dopo la straordinaria avventura vissuta nella scuola di Amici, continua lo straordinario successo. Nonostante sia impegnatissimo, tuttavia, Luca Marzano, questo il suo vero nome, riesce sempre a trovare il tempo per gli amici con cui ha condiviso l’avventura nella scuola.

Tra gli ex allievi con cui ha un rapporto più stretto spicca sicuramente Giulia Stabile. Proprio con la fidanzata di Sangiovanni ha commesso una gaffe in occasione del compleanno e a svelare tutto è stato proprio Aka7even su Twitter. “Pov: ho appena videochiamato Giulia Stabile facendole gli auguri per il suo compleanno; è domani il suo compleanno (20 giugno, ndr). POV: figura di M”, ha cinguettato scatenando la reazione divertita dei followers.

Aka7Even e la scelta di prendere la cagnolina Akita

Passando alla sua vita privata possiamo dire che Aka7even è recentemente andato a vivere da solo, un’esperienza che dichiara essere un buon modo per vivere con se stesso e forse proprio per riempire questa solitudine ha anche adottato una cagnolina alla quale ha dato il nome di Akita una cucciola che ritroviamo spesso nei post su Instagram. Scherzosamente sostiene di essere molto curioso e di odiare più di tutto il tasto T9 che a volte lo fa cadere in fallo.

Aka7Even, ventidue anni e un talento esplosivo

Aka7Even, al secolo Luca Marzano, è un giovane cantautore dagli esordi molto particolari; fin da piccolissimo vive la sua quotidianità circondato dalla musica, d’altro canto come non restare affascinati se in casa le note riempiono i silenzi. Il padre con il passato sa Dj, il fratello che suona al piano bar dove Luca spesso va come piccolissimo assistente, anche le due sorelle cantano lo fanno tra le mura di casa ma l’armonia è totale. Il giovane Luca soffre di attacchi epilettici gravi, fino a che un evento più forte degli altri lo fa andare in coma. Durante i sette giorni che passa addormentato la famiglia non smette di fargli ascoltare musica tanto che Luca riesce a percepire la vicinanza dei suoi fratelli e si sveglia dal coma con un forte desiderio che lo porterà ad arrivare dove è oggi. La prima cosa che chiede è quella di imparare a suonare il piano e proprio da quel momento inizia la sua carriera artistica che è in continua crescita.

Luca si presenta all’edizione 2017 di X Factor a soli 16 anni accompagnandosi al piano canta “When I Was Your Man” di Bruno Mars, il pubblico si alza i giudici confermano le grandi potenzialità, Luca passa alla fase successiva ma viene eliminato ai bootcamp. L’eliminazione non ha intaccato la voglia e la determinazione di Luca che si dimostra essere anche un bravo autore, due anni più tardi esce il singolo dal titolo “Chiaroscuro” a questo punto cambia modo di presentarsi al pubblico e nasce l’idea di creare lo pseudonimo Aka7Even che porta racchiuso in sé il numero che ha un grande significato nel percorso di Luca Mazzano, spiega lui stesso in una recente intervista di quanto il sette sia stato per lui l’inizio di ogni evento.

L’avventura ad Amici di Maria De Filippi

Due anni fa Aka7Even ha preso parte al programma televisivo “Amici di Maria De Filippi” arrivando al terzo posto e questo gli ha dato un’alta visibilità tanto da firmare contratti commerciali per alcuni dei brani di sua creazione. Dopo l’uscita dal programma inizia la carriera artistica vera e propria, infatti a metà luglio del 2021 parte con il tour “Estate Loca” che lo vede protagonista in molte città italiane. Partecipa al festival MTV Europe classificandosi al primo posto, come se non bastassero i successi ottenuti con la musica AKa7Even nel 2021 chiude in bellezza con la pubblicazione del suo libro “7 vite”. Il 2022 si apre per Aka7Even con la partecipazione al Festival di Sanremo, si presenta con il brano “Perfetta così” posizionandosi undicesimo.

