Aka7even di nuovo single?/ Aria di tempesta, nuovi indizi social sulla crisi

Aka7even è di nuovo single? L’interrogativo è inevitabile dopo che in queste ultime ore sono circolate con insistenza voci di rottura tra il cantante di Amici e la sua misteriosa fiamma (Alice De Bortoli?). Non molto tempo fa l’ex concorrente del programma di Maria De Filippi, aveva annunciato di aver ritrovato una serenità sentimentale importante, grazie ad una ragazza da poco entrata nella sua vita.

Aka7even nuovamente single? / I tweet che hanno fatto insospettire i fan...

Insomma sembrava l’inizio di qualcosa di importante, dopo la fine della relazione tra Aka7even e la ballerina Martina Miliddi, oggi legata a Raffaele Renda, anche lui protagonista di Amici 20. Invece pare che il nuovo amore sia già sfumato o quantomeno che stia affrontando un periodo molto critico. Ma cerchiamo di capire esattamente cosa sia successo, facendo ordine tra rumors, news e spifferate dal mondo del gossip.

Aka7even di nuovo single? Web scatenato e lui deluso, ma da chi?

E’ stato lo stesso Aka7even ad aver acceso la miccia sul tema, pubblicando sui social alcuni stati d’animo eloquenti. Con il passare delle ore e dei giorni anche il web si è scatenato sulla vicenda, esprimendo dubbi e perplessità sulla misteriosa relazione che il cantante aveva intrapreso recentemente. Si attende quindi un chiarimento da parte di Aka7even, dato che nel suo sfogo ha solo fatto capire di essere molto infastidito da qualcosa accaduto in questi giorni.

Si tratta forse della rottura con la sua fidanzata? “Devi fregartene sempre“, ha scritto il cantante in modo secco. In molti hanno mostrato la propria vicinanza, con messaggi accondiscendenti. Anche se ancora non è del tutto chiaro cosa sia successo, è facile pensare che il talento di Amici non stia attraversando un buon momento dal punto di vista sentimentale.

