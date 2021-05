Aka7even e Serena Marchese fidanzati?/ Dopo Martina, nuova coppia ad Amici 2021 o…

Sembra proprio che Aka7even sia pronto a consolarsi e che dopo aver chiuso con Martina Miliddi (a detta della ballerina la loro relazione era finita già nella scuola prima di uscire), guardi oltre, ad un’altra ballerina di Amici 2021. In molti hanno notato il suo avvicinamento alla bella Serena Marchese, anche lei ballerina. Potrebbe essere solo un caso oppure c’è qualcosa che ancora non sappiamo? Al momento a rivelare qualcosa in più ci ha pensato il fratello della ballerina del talent show che ha voluto sottolineare proprio il fatto che due si sono molto avvicinati al grido di: “Mi piacerebbe averlo come cognato”. Il post è arrivato proprio in risposta ai rumors che sono nati sui social dopo il daytime in cui abbiamo visto i due molto vicini.

Amici 2021 ed.20/ Anticipazioni puntata oggi, 7 maggio: ultime prove per Tancredi e..

Aka7even e Serena Marchese fidanzati ad Amici 2021?

In particolare, Aka7even e Serena Marchese si erano ritrovati da soli in casetta a parlare del loro futuro ma anche di quelle che sono le loro speranze per il lavoro e per quello che verrà ma anche della possibilità che debbano spostarsi magari nella Capitale per lavorare. Come se non bastasse, i due si sono inseriti a vicenda tra i possibili finalisti di Amici 2021 e se Luca aveva inserito Serena tra i suoi preferiti, lei aveva fatto lo stesso. Sempre il fratello di Serena ha poi rilanciato sui social: “Serena che vuole Aka in finale e Aka che vuole Serena”. Fuori dalla scuola, intanto, Martina Miliddi sembra pronta a frequentare Raffaele Renda.

LEGGI ANCHE:

AMICI 2021 SERALE/ Eliminati semifinale e anticipazioni registrazione: il Perla Blu..Finalisti Amici 2021 Serale, chi sono?/ Tancredi eliminato? Spunta l'indiscrezione...

© RIPRODUZIONE RISERVATA