Serena Marchese e la Celentano si conoscevano prima di Amici 2021?/ Spuntano le foto

Infiamma una polemica sul web tra i fan di Amici 2021 che riguarda la maestra Alessandra Celentano. La più severa della scuola ha sempre prediletto e premiato ragazzi con un ampio bagaglio di studio e tecnica, che potessero ambire ad alti livelli della danza. La sua integrità è nota a tutti ma ha stupito scoprire che l’unica allieva rimasta attualmente in gara nella sua squadra, Serena Marchese, non è per lei una faccia nuova.

Stando alle foto che circolano sul web, e che arrivano dal profilo Instagram della Marchese, l’allieva e la maestra si conoscevano già e anche da anni. Da Instagram, infatti, ci sono foto risalenti al 2017, che vedono Serena e Alessandra vicine e abbracciate, ma anche foto più vecchie, con una Serena bambina.

Serena Marchese e la maestra Alessandra Celentano si conoscevano già

La cosa è quindi certa: Serena Marchese e la maestra Alessandra Celentano si conoscevano da molto prima di Amici 2021. Ricordiamo che è stata proprio la maestra di danza classica a premere per l’ingresso della ballerina, tanto da volerla nella sua squadra. Da allora l’ha più volte elogiata per le sue qualità di danzatrice, mettendola in gioco in tantissimi guanti di sfida e in generi di danza sempre diversi. Una scoperta, quella delle conoscenza pregressa, che fa inevitabilmente discutere e potrebbe scatenare qualche polemica.

