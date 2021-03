Aka7even eliminato ad Amici 2021?/ Il doppio scontro con Sangiovanni…

Aka7even eliminato ad Amici 2021 dopo la doppia sconfitta con Sangiovanni?

Aka7even è uno dei fiori all’occhiello di questa edizione di Amici 2021 e non poteva non essere al serale, questo è certo. Il cantante aveva già provato a fare il grande salto partecipazione ad X factor anni fa, ma adesso l’occasione giusta potrebbe essere quella del talent di Canale5 anche se i suoi primi singoli non hanno spiccato in classifica, almeno non quanto Sangiovanni che ha portato a casa già il suo disco d’oro e, probabilmente, soffierà la vittoria proprio ad Aka7ven. Un esempio lampante di questo è arrivato proprio nelle scorse ore quando la registrazione del secondo serale ha rivelato che il cantante si ritroverà ben due volte contro Sangiovanni perdendo in entrambi i casi. In particolare, nonostante i complimenti di Stefano de Martino che finalmente lo ha capito, sembra che in due comparate, Aka7even porterà a casa la sconfitta pur schierando il pezzo napoletano di Mia Martina Cummè rivitato e riarrangiato da lui.

Aka7even a caccia di riscatto ma…

Cosa ne sarà quindi di Aka7even? Sembra che lo sapremo solo guardando la puntata visto che il sistema della seconda eliminazione ad Amici 2021 continuerà ad essere lo stesso ovvero i ragazzi dovranno tornare in casetta per scoprirlo. Aka7even alias Luca Marzano, è un cantante napoletano di 20 anni, che ha preso parte al talent Sky tre anni fa e che ha avuto modo di collaborare con Biondo nel singolo Coco in Duetto. Classe 2000, il cantante è arrivato ad Amici 2021 raccontando la sua storia e, in particolare, la sua vita. Quinto di cinque figli, Luca è figlio di un camionista e una donna delle pulizie ma quello che lo ha segnato cambiando la sua vita è un incidente che a 5 anni lo ha mandato in coma per diversi giorni e svegliandosi solo per amore della musica, la strada che ha poi deciso di intraprendere.

