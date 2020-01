Rudy Zerbi vs Alessandra Celentano/ Amici 19: “se Javier fosse un cavallo zoppo…”

Lite infuocata ad Amici 19 tra Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Nella puntata del pomeridiano concentrata sul futuro di Javier nella scuola dopo il durissimo sfogo che ha avuto in settimana contro i professionisti, sono volate scintille tra Zerbi e la Celentano per il parere contrario sulla decisione da prendere. Javier, alla fine, è riuscito ad ottenere una seconda possibilità restando così nella scuola, ma Rudy Zerbi l’avrebbe mandato a casa non giustificando affatto il suo atteggiamento contrariamente alla Celentano che, insieme a Veronica Peparini, Timor Steffens e Anna Pettinelli hanno deciso di perdonarlo. “Stash e il sottoscritto siamo per l’eliminazione” – afferma Rudy Zerbi – “con la possibilità di ripresentarsi ai casting il prossimo anno”, aggiunge Stash. “Io sono molto combattuta perchè voglio capire se la punizione migliore per lui sia farlo rimanere o parlarci con calma”, spiega ancora la Celentano scatenando la dura reazione di Zerbi, convinto che se si fosse trattato di un allievo non nelle sue grazie non avrebbe avuto tanti dubbi sulla decisione da prendere.

RUDY ZERBI CONTRO ALESSANDRA CELENTANO: LITE IN DIRETTA AD AMICI 19

Rudy Zerbi è un fiume in piena nei confronti di Alessandra Celentano che non riesce a decidere con tranquillità cosa fare con Javier. “Se non fosse stato un talento che non piace tanto alla maestra Celentano, probabilmente sarebbe già fuori”, afferma stizzito Zerbi. “Cosa c’è di male?“, replica la Celentano. “C’è di male perchè noi dovremmo prendere una decisione non sul suo talento, ma sulla disciplina e su quello che ha fatto”, aggiunge l’insegnante di canto che non tollera l’atteggiamento della collega. Massimo Galanto di TvBlog si dice d’accordo con Zerbi: “io ho visto per 19 anni questo programma e, in altre occasioni, Alessandra Celentano, con molto meno rispetto a quello che ha combinato Javier, ha detto buttatela via e non capisco cosa c’entri il talento rispetto alla disciplina. Lei ha insegnato che disciplina e talento sono due cosa parallele”, dice il giornalista. Zerbi, da parte sua, visibilmente infastidito, lancia una frecciatina alla collega: “Javier l’ha portato qui Alessandra e se fosse stato un cavallo zoppo, era già fuori con le valigie sulla Tiburtina. Dovresti vergognarti perchè tu che sei la paladina del talento, dovresti giudicarlo in maniera analitica, non così“. La Celentano ammette c’è che dice Zerbi solo quando lo sottolinea anche Maria De Filippi decidendo così di far restare Javier nella scuola.

