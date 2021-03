Amici 2021 serale ed.20/ Anticipazioni registrazione puntata 27 marzo: eliminato Ibla o Raffaele?

Amici 2021 serale ed. 20, anticipazioni registrazione puntata 27 marzo, ed eliminato del secondo serale

Tutto è pronto per pensare al secondo serale di Amici 2021. L’edizione numero 20 del talent show di Maria de Filippi tornerà in onda solo sabato sera con una nuova puntata in prime time ma, fino a quel momento, i curiosi avranno modo di spulciare le anticipazioni della registrazione di oggi, 25 marzo. Salvo cambiamenti, sembra che Maria de Filippi tornerà in studio proprio nel pomeriggio al fianco dei suoi tre giudici, Stefano de Martino, Stash ed Emanuele Filiberto, per mettere insieme una nuova sfida a squadre che vedrà da una parte i combattivi Rudy Zerbi e Alessandra Celentano e dall’altra i ‘perdenti’ di Arisa e Lorella Cuccarini. In mezzo ci sono i ragazzi di Veronica Peparini e Anna Pettinelli, per alcuni addirittura i finalisti di questa edizione. Cosa succederà pomeriggio nella nuova registrazione?

Ibla e Raffaele agguerriti nel secondo serale di Amici 2021, saranno eliminati?

E’ inutile dire che tutto prenderà il via da quello che abbiamo visto in questi ultimi giorni, qualcosa che renderà la registrazione del secondo serale di Amici 2021 davvero interessante visto che i ragazzi di Arisa e la Cuccarini, stanchi di difendersi, andranno all’attacco. In particolare, Ibla e Raffaele si sono sostituiti alle loro coach lanciando tre guanti di sfida contro Enula, Leonardo e Deddy. Mentre Arisa non ha avuto il coraggio di dire ai due che forse hanno un po’ esagerato, i ragazzi di Zerbi sembrano già un po’ in crisi, chi per un motivo chi per l’altro, con i brani scelti dai loro rivali. Sarà proprio nel canto che si giocherà la sfida più dura ad Amici 20 e che si attenderà l’eliminazione di un altro concorrente nel secondo serale di Amici? Al momento non conosciamo altro riguardo la sfida e nemmeno riguardo agli ospiti presenti in puntata sabato ma questi sono tutti dettagli che conosceremo nel pomeriggio durante la registrazione.

