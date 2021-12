Aka7even/ La rottura con l’ex fidanzata Martina Miliddi e le ruggini dopo Amici

Martina Miliddi è l’ex ballerina di Amici, attualmente fidanzata con Raffaele Renda e precedentemente “legata” ad Aka7even. I tre hanno dato vita ad un interessante triangolo nella precedente edizione del programma, con Aka7even che alla fine si è beccato un due di picche. Una volta concluso il percorso televisivo, infatti, la Miliddi e Raffaele hanno deciso di fidanzarsi ufficialmente, archiviando di fatto la breve parentesi sentimentale di lei con Aka7even.

Poco dopo la fine del programma, Martina Miliddi aveva voluto prendere una posizione chiara, spiegando che la sua decisione non era stata dettata dall’impulsività del momento. “Ti ho vissuto per mesi cercando di starti il più lontana possibile e per quanto ne fossi in grado dovevo tenere i miei sentimenti fuori dalla mia esperienza artistica… Ad oggi che ti ho con me ti dico che non ti voglio più stare lontana!”, aveva scritto la ballerina al suo nuovo fidanzato Renda.

Martina Miliddi, la rottura con Aka7even e le ruggini dopo Amici

Un post che aveva fatto il giro del web e che aveva confermato l’inizio della storia d’amore tra lei e Renda, ai danni di un Aka7even che l’aveva presa malissimo. Complice la giovane età e l’inesperienza, poi, il cantante si era vendicato provocando i suoi due ex compagni da una prospettiva artistica: “Bello sputare nel piatto dove si mangia! Per me parla la musica! Loca è in tendenza, ciaonee!”, aveva postato su Twitter.

La giovane Martina e Aka7even, dunque, non si sono lasciati benissimo. I due si sono allontanati una volta per tutte, nel momento in cui lei ha deciso di fare coppia fissa con Raffaele. In seguito anche Aka aveva trovato una persona fuori dal programma di Amici, ma a quanto pare le cose non stanno andando per il verso giusto, dato che si vocifera che il cantante sia di nuovo single.

