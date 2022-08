Aka7even, nodulo alle corde vocali: come sta?/ “Non è stato facile stoppare il tour”

Amici 20, Aka7even rompe il silenzio sulla malattia

Dopo il successo e la popolarità raggiunti con la sua partecipazione ad Amici 20 di Maria De Filippi, per Aka7even si è spianata la strada della popstar inarrestabile, tra eventi, date instore, merchandising, attività social, fino al conseguimento delle certificazioni di platino con i suoi singoli e la partecipazione a Sanremo 2022 con Perfetta Così. Nel corso dell’estate 2022 il cantautore originario di Napoli e al secolo Luca Marzano ha regalato ai fedeli supporters dell’intrattenimento ispirato agli show dalle emozioni al cardiopalmo e dagli effetti speciali made in America, da buon fruitore e intenditore di musica pop d’oltreoceano, ma mai si sarebbe immaginato di doversi fermare in giovane età, nel mondo dell’industria musicale. Poi è arrivata nell’ultimo periodo la diagnosi per lui di un nodulo riscontratogli alle corde vocali, motivo per cui il cantautore ha maturato la decisione sofferta di concedersi una pausa lontano dalle scene musicali, per potersi affidare alle cure dovute, volte alla risoluzione del suo problema di salute.

Una notizia giunta come un fulmine a ciel sereno sia per Aka7even che per i suoi fan, e il cantante ha dal sio canto assicurato di volersi vivere con ottimismo il momento di transizione che ora si vede costretto a vivere. Tanto che approfitterà di questa sua pausa dai live -stabilitasi con la scelta di Luca Marzano di interrompere il suo nuovo tour- per darsi alla realizzazione del materiale finalizzato al rilascio di un nuovo album in cantiere. Nel frattempo, Aka7even ha voluto rompere il lungo silenzio social che lo ha visto protagonista, in questi ultimi giorni seguiti alla diagnosi del nodulo che lo ha costretto allo stop forzato dalla musica.

Il nuovo scatto social nel mezzo della pausa dalla musica

A corredo di un nuovo scatto condiviso a mezzo social, nel dettaglio l’ex Amici 20 ha quindi riportato testualmente la seguente descrizione: “Ciao ragazzi! Scusate l’inattività causata dalle mie condizioni fisiche dell’ultimo periodo, ma come sapete mi sto curando per tornare più forte di prima. La terapia procede bene e pian piano sto migliorando”. Insomma, il cantautore originario di Napoli, con il suo ultimo intervento social, sembra voler rassicurare i fedeli supporters con la notizia di un miglioramento riscontrato per le sue condizioni di salute. Quindi, le parole con cui Aka7veven conclude il suo messaggio social, nella caption dello scatto che lo immortala sorridente e mentre fa una linguaccia buffa: “Non è stato facile per me stoppare il tour e ringrazio la mia famiglia, i miei amici, il mio team, Dio e tutti voi per starmi vicino”.

