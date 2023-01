Aka7even, rivincita su Sangiovanni dopo Amici /Generazione zeta lo premia su Spotify

Amici 20 di Maria De Filippi, gli ospiti a Boomerissima Sangiovanni e Aka7even si danno battaglia su Spotify

Si infiamma la competizione a suon di stream su Spotify Italia, tra gli ex Amici 20 attesi a Boomerissima, Aka7even e Sangiovanni. I due cantautori ed ex allievi di canto, concorrenti, ad Amici di Maria De Filippi nell’edizione Amici 20, sono chiamati a fare squadra come Generazione zeta e in contrapposizione ai Boomer, nella puntata datata 17 gennaio 2023 su RaiDue di Boomerissima, format TV di Alessia Marcuzzi. Ciò nonostante, i due ex Amici 20 continuano a darsi battaglia, relativamente ai dati di ascolti in streaming su Spotify Italia, con il rilascio dei nuovi rispettivi singoli.

E nella competizione post-Amici 20, relativa allo streaming su Spotify Italia, Aka7even sembra prendersi una rivincita sul vincitore del circuito canto al talent di Maria De Filippi condiviso, Sangiovanni. O almeno questo trapela nella playlist rappresentativa della scelta musicale dei più giovani, Generazione zeta, attiva su Spotify Italia. Nella celebre playlist musicale Aka7even, con il nuovo singolo Non piove più, si posiziona alla #7 , mentre Sangiovanni non riesce a tenersi in Top10.

Sangiovanni battuto da Aka7even, dopo Amici 20, nella playlist Generazione zeta

Nel dettaglio, il vincitore della sezione canto ad Amici 20, e ospite a Boomerissima insieme ad Aka7even, si classifica alla posizione #11 nella medesima playlist, che é in continuo aggiornamento su Spotify Italia. Questo, con il nuovo inedito dal titolo Fluo. Insomma, anche dopo la competizione condivisa ad Amici di Maria De Filippi i due protagonisti di Boomerissima continuano a darsi battaglia a suon di streaming, su Spotify Italia. Nel frattempo, Aka7even potrebbe inoltre tornare ad attivarsi sul palco del Festival della canzone italiana, all’edizione Sanremo 2023, in occasione di un possibile invito per una cover in duetto con da parte dell’ex Amici 21, tra i 28 Big sanremesi, LDA.

Staremo a vedere se l'ipotesi del duetto sanremese si confermerà.











