Sangiovanni non è solo l’ex di Giulia Stabile, ma anche uno dei cantanti nati musicalmente nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Durante la seconda puntata dello show evento “This Is Me” presentato da Silvia Toffanin spazio alla storia di Sangiovanni che ha conquistato le classifiche musicali con la super hit “Malibù”. Tra le sue canzoni una menzione particolare merita “Americana”, un brano in cui il giovane cantautore ha raccontato la fine della storia d’amore con la ex Giulia Stabile. ” Scrivere per me è il mezzo migliore per raccontare certe cose” – ha detto il giovane cantante che ha lasciato parlare la musica piuttosto che i soliti chiacchiericci che alimentano il gossip.

Giulia Stabile, chi è il nuovo fidanzato Manu Rios/ La ballerina risponde ai rumor: "Dopo Sangiovanni..."

“Io faccio musica, perché dovrei spiegare un qualcosa, come la fine di una relazione, attraverso un post su un social media?” – ha detto chiaramente Sangio precisando che tutto quello prova lo mette in una canzone. Il cantante di Amici, infatti, non ha mai rilasciato dichiarazioni alla stampa sulla fine della storia d’amore con la ballerina e vincitrice di Amici.

Giulia Stabile ha un fidanzato?/ Gli ultimi gossip e perché la ballerina di Amici stava a Londra

Sangiovanni, ex Giulia Stabile: perchè si sono lasciati?

La fine di una storia d’amore ti segna e ti lascia sempre qualcosa. Lo sa bene Sangiovanni che, dopo la fine della relazione con Giulia Stabile, ha trovato conforto nella musica scrivendo diverse canzoni dedicate proprio a questo amore. “Non sono una persona rancorosa, non provo mai fastidio o odio nei confronti di qualcuno, quindi tutti i ricordi che costruisco mi rimangono dentro. Quando un amore finisce non mi rimane mai una sensazione negativa” – ha detto il cantante che non è mai entrato nello specifico rivelando i dettagli che hanno causato la fine dell’idillio con la ballerina di Amici.

Giulia Stabile, lascia Amici?/ Sull'ex fidanzato Sangiovanni: "resterà per sempre il primo grande amore"

“A un certo punto può finire per mille motivi e non è per forza sbagliato, non ci sono colpe” – ha confessato il giovane cantante che non ha fatto mistero che la fine di una storia d’amore è sempre molto triste e ti lascia un vuoto importante, ma non incolmabile.