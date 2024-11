Giulia Stabile ha un nuovo fidanzato? Secondo i rumor delle ultime settimane spunta un nome, quello di Manu Rios. Di chi si tratta? Il giovane è l’attore che ha interpretato Patrick nella celebre serie Elite, che lo ha reso poi famoso in tutto il mondo. Dopo la rottura con il cantante Sangiovanni, Giulia Stabile è sempre stata al centro del gossip. Amatissima dai fan, la ballerina non aveva più intrattenuto relazioni amorose con nessuno dopo quella con il suo primo amore, conosciuto nella scuola di Amici di Maria De Filippi.

Ma perchè si vocifera che Giulia Stabile abbia un nuovo fidanzato? La professionista è stata vista a Milano insieme a Manu Rios, che oltre a fare l’attore è anche un celebre modello. I due si trovavano insieme ad un evento, e i fan si sono accorti che il ragazzo la guardava sorridendo con occhi innamorati. Da quel momento è partito il gossip su una presunta frequentazione tra Giulia Stabile e Manu Rios, un flirt che ha acceso subito il gossip. La ballerina, però, ha detto la sua per chiarire la situazione sentimentale con i suoi adorati fan. Ecco le sue dichiarazioni a riguardo.

Giulia Stabile risponde ai fan sul flirt con Manu Rios: “Magari…”

Dopo il video “compromettente” che ritrae Giulia Stabile insieme a Manu Rios, modello e attore della serie di Elite, si è scatenato il putiferio. La storia di lei e Sangiovanni ha tenuti incollati allo schermo e ai social molti dei fan della coppia, che ancora oggi sono increduli riguardo alla rottura tra la ballerina e il cantante. Lui, oltretutto, ha appena vissuto un momento molto difficile riguardante la sua salute psicologica, il che lo ha portato a dover fermare i concerti e la sua musica per circa un anno. Ma cosa sappiamo della presunta frequentazione di Manu Rios e Giulia Stabile?

A rompere il silenzio è stata la ballerina stessa, che con il suo tono tipicamente ironico ha fatto sapere ai fan che tra lei e l’attore non c’è nulla, almeno per adesso. E lo ha fatto ricondividendo nelle storie di Instagram un articolo che la vedrebbe invischiata in un flirt con il modello, scrivendo accanto al post queste parole: “Ma magari!“, lasciando in tendere che per ora non esiste nulla di più di una semplice conoscenza, ma probabilmente non disdegnerebbe una frequentazione. Come procederà questa storia? Si evolverà mai in amore?