Aka7even, Seat Music Awards/ Cosa c’entra con La Casa di Carta?

Aka7even è uno degli artisti che si esibirà per i Seat Music Awards oggi, 9 settembre 2021. Luca Marzano, il suo vero nome, è nato a Napoli nel 2000 e ha partecipato ad Amici 20, il quale talento ha subito conquistato i cuori del pubblico a casa e dei professori della scuola. Prima di andare ad Amici, programma di Canale 5, Luca ha cercato di entrare a XFactor nel 2017, quando c’era Fedez come giudice, ma è stato eliminato prima di arrivare nello step dei concerti. In seguito entra in uno studio di produzione con artisti come Brenda Carolina Lawrence, Einar e Jack James. L’anno successivo esce il suo primo disco chiamato Chiaroscuro e una delle canzoni che ha ottenuto maggiormente successo è Niente se non te. Nel 2020 è uscito un duetto e rivisita la famosa sigla della serie tv La Casa di Carta. Nella scuola di Amici conosce la ballerina Martina Miliddi, ma non dura molto. Sui social questo cantante è molto seguito e apprezzato. Il suo sogno è quello di cantare in uno stadio e i suoi cantanti preferiti sono Bruno Mars, Michael Jackson, XXX Tentacion e Travis Scott. È molto bravo a suonare diversi strumenti, come il basso, la batteria, la chitarra e il pianoforte.

Aka7even, la sua storia

Aka7even è il suo nome d’arte e riguarda l’insieme tra Aka, ovvero che vuol dire also known as, cioè anche conosciuto come e seven, ossia sette, che sarebbe il suo numero fortunato. Il ragazzo ha una famiglia numerosa, infatti è il più piccolo di cinque fratelli. Domenico, un fratello, è un cantante, ma di un genere differente. Sin da quando era piccolo, gli è stata trasmessa la passione per la musica dal padre, in quanto era un deejay. Nell’anno 2008 lui ha affrontato un brutto incidente che lo ha messo in coma per tanti giorni. Questo avvenimento gli ha cambiato per sempre la vita, infatti dopo essersi svegliato ha compreso che la musica fosse la sua passione e questa era la strada giusta da seguire. Nel programma al quale ha partecipato, ha raccontato di questo periodo, commuovendo molto i suoi compagni.

