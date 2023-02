Aka7even svela il nuovo album/ “Non piove più bocciata a Sanremo, ma…”/

Amici 20, Aka7even lancia uno spoiler del nuovo album in cantiere

Reduce dal rilascio del nuovo video musicale Non piove più, Aka7even ne svela la bocciatura a Sanremo anticipando quest’ultimo come il singolo apripista del nuovo album in cantiere. Nonostante la mancata partecipazione al prossimo Sanremo 2023, la gara della Canzone italiana che si disputa dal 7 all’11 febbraio 2023, Aka7even giocherà un ruolo nella gara del Festival dove tra i 28 Big in corsa per il titolo della “Canzone italiana” concorre il rivale amico, LDA. L’ex Amici 20 é chiamato al ruolo di giudice musicale nella rubrica “i 7 peccati di Sanremo” per Il fatto Quotidiano. Nel nuovo ruolo é tenuto quindi ad emettere delle sentenze musicali sui concorrenti ammessi alla gara sanremese e, come palesato tra le novità in cantiere in un intervento registrato in confidenza con il noto giornale, l’ex Amici 20 fa il tifo sfegatato per il concorrente LDA, con cui ha in comune l’amore per la città del cuore, Napoli. Ma non solo. Anticipa che il rilascio del nuovo album sia ormai vicino, consacrando in definitiva Non piove più, rilasciato di recente, come il singolo apripista del nuovo progetto.

Aka7even verso il nuovo album, tra bocciatura e successo di Non piove più

“Ho chiuso la tracklist del nuovo disco – anticipa l’ex Amici 20 -. Sono molto contento della preparazione di questo lavoro soprattutto perché rispecchia a 360 gradi chi sono io dal punto di vista musicale. Sarò io al 100%”. Il video del lead-single del nuovo album targato Aka7even é girato nell’amata città d’origine di Luca Marzano in arte Aka7even: “Ci tenevo tantissimo a girare il mio video nel simbolo della mia città -aggiunge nell’intervento-. C’era qualche mio fan e abbiamo condiviso assieme una registrazione ricca di emozioni condivise”. E spunta un retroscena. Non piove più era candidata alla gara del Festival di Sanremo 2022 con Perfetta così e dei due titoli quest’ultimo é stato alla fine promosso alla gara Big. Quindi, nonostante sia stata “bocciata” dalla Commissione del Festival facente capo ad Amadeus, Aka7even promuove la sua canzone Non piove più a lead single del suo nuovo album. E intanto fioccano i consensi da parte dei fan.

Non a caso, il singolo rilasciato da poco é tra i tappeti musicali più usati dagli utenti online su TikTok ed ha conseguito, tra i traguardi, la cover e la prima posizione nella playlist rappresentativa dei giovani, su Spotify Italia, Generazione zeta.

