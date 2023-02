Aka7even anticipa LDA vincitore di Sanremo 2023/ “Gli ho fatto i complimenti per…”

Amici 20, Aka7even rompe il silenzio su LDA promosso Big a Sanremo 2023

Manca sempre meno al via a Sanremo 2023 e, intanto, il Big più atteso tra i concorrenti ammessi alla gara, LDA, riceve il consenso nonché tifo sfegatato di Aka7even. In occasione di un nuovo intervento a mezzo stampa, in cui anticipa il ruolo di giudice della kermesse sanremese prevista dal 7 all’11 febbraio 2023, l’ex Amici 20 rompe il silenzio, pubblicamente, sul debutto al Festival che vede protagonista l’amico, reduce da Amici 21 e promosso alla gara Big per il titolo della “Canzone italiana”. Questo, palesando di fare il tifo sfegatato per il rivale amici nell’industria musicale, con cui ha in comune la Columbia Records facente capo a Sony Music Italy, ossia la major discografica che ha arruolato per un contratto prima Aka7even e poi LDA. Un intervento che anticipa il vincitore di Sanremo 2023, secondo il “POV” targato Aka7even, in termini Gen Z.

Aka7even fa il tifo sfegatato per LDA, Big a Sanremo 2023

“Gli ho fatto i complimenti per la canzone – svela Aka7even in occasione dell’intervento concesso a Il fatto Quotidiano, in vista del ruolo di critico musicale che lo attende sulla kermesse, in una rubrica dei “7 peccati di Sanremo” da curare per il giornale via TikTok, l’8 e il 9 febbraio 2023 – perché penso che rispecchi esattamente chi è lui”. E in un endorsement a beneficio del figlio di Gigi D’Alessio, nel cui nuovo album in uscita sanremese il 17 febbraio 2023, Quello che fa bene, che contiene il brano sanremese di LDA -Se poi domani- l’ex Amici 20 si apre in una dichiarazione di stima professionale unita all’affetto nutriti verso la persona e l’artista, Luca D’Alessio, a cui va un consiglio: “Gli ho consigliato solo di divertirsi e di lasciar trasparire tutta la sua onestà e il suo cuore, come solo lui sa fare”.

Parole che suonano come un pronostico e/o comunque una scommessa, da parte di Aka7even, avanzata su LDA, che il figlio d’arte sia cioè il favorito alla candidatura al titolo di vincitore del Festival di Sanremo 2023.

