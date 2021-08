Aka7even Vs Martina Miliddi/ L’ex di Amici scrive a Raffaele Renda ma è polemica!

Frecciatine a distanza tra Martina Miliddi e Aka7even. La loro storia è nata e finita nella scuola di Amici e oggi la ballerina vive una bellissima storia d’amore col cantante Raffaele Renda, per il quale aveva mostrato interesse già durante il programma. Proprio a lui Martina ha dedicato un messaggio d’amore in cui è contenuta un’allusione ad Aka: “Ti ho vissuto per mesi cercando di starti lontana il più possibile e per quanto ne fossi in grado dovevo tenere i miei sentimenti fuori dalla mia esperienza artistica…”, ha esordito la Miliddi.

La ballerina ha poi continuato: “A oggi che ti ho qui con me, ti dico che non ti voglio stare più lontana. Sei questa mia risata continua, sei parte di ciò che ho bisogno di costruire. Ti ho trovato. Ti ho con me. E non l’avrei mai pensato che fuori da quelle mura saresti diventato la mia casa. Ti supporterò in ogni tua scelta, sarò sempre lì per te. Perché tu sei stato molto di più di quello che hanno visto gli altri. Lo vedranno, lo capiranno. Ricordati solo di sentire dentro cosa vuoi. Sempre. Tua M.”

La dedica di Martina scatena le polemiche: da Aka7even al web

Le prime parole di questo messaggio di Martina Miliddi hanno riportato alla mente i dubbi della ragazza durante la sua storia con Aka7even. Sentitosi chiamato in causa, il cantante ha replicato stizzito, twittando: “Io come contrattacco alle critiche e a chi sputa nel piatto dove ha mangiato.” E ancora ha poi aggiunto “Chiudo il discorso anche in fretta perchè tutto quello che scrivete non mi appartiene“.

Il messaggio di Martina ha però scatenato anche le critiche di molti fan di Amici. Qualcuno, allora, le ha chiesto se non si vergognasse per quanto scritto ma non si è fatta attendere la replica della Miliddi: “Amore ma perchè dovrei vergognarmi di cosa? Continuo a portare avanti quello in cui credo, e questo non fa di me una brutta persona”.

