Aka7even: web in tilt per il nuovo singolo, “Non dimenticare”/ La reazione dell’ex Amici, LDA

Amici 20 di Maria De Filippi, Aka7even rilascia “Non dimenticare”: il gesto di supporto di LDA é social!

A grande richiesta dei fan, l’ex Amici 20 Aka7even ritorna alla musica aprendo il 2024 con un nuovo singolo al rilascio, che si candida come il tormentone invernale -Non dimenticare – e tra le annesse reaction stupisce LDA. Aka7even al secolo Luca Marzano e Luca D’Alessio in arte LDA hanno in comune la partecipazione ad un’edizione al talent show di Maria De Filippi di Amici, alle rispettive edizioni contigue tra loro, Amici 20 e Amici 21. Ma non solo. Entrambi i due cantautori palesano uno spiccato senso di appartenenza alla città di Napoli nonostante il figlio di Gigi D’Alessio sia nato a Roma per poi diventare anche lui residente nel napoletano. E non é tutto.

I due ex Amici sono cognati dal momento che hanno al loro fianco le fidanzate e sorelle gemelle Miriam e Francesca Galluccio. E, nelle ore che seguono il rilascio del nuovo singolo, la ballad dal titolo Non dimenticare che si candida per il titolo di hit nella stagione invernale della musica made in Italy, Aka7even riceve un particolare gesto di vicinanza e supporto dal cognato rivale tra le popstar della Generazione zeta, LDA. Al di là della competizione nell’industria musicale, infatti, reduce dal ruolo di special guest coperto al Capodanno 2024 tenutosi a Napoli con Geolier, The Kolors e Arisa tra gli altri artisti, riattivatosi tra le Instagram stories LDA attenziona il rilascio della nuova ballad dell’ex Amici 20, Aka7even. Così il Justin Bieber italiano promuove a pieni voti il Bruno Mars nostrano, esortando il popolo nel web all’ascolto della new ballad: ” É uscito il suo pezzo” scrive LDA, promuovendo il nuovo progetto musicale del cognato rivale Aka7even nella sua Ig story, con tanto di link che invita il web all’ascolto su Spotify Italia e le piattaforme musicali in genere di “Non dimenticare”.

LDA supporta l’ex Amici, Aka7even: il joint-fandom é in visibilio!

Un gesto inaspettato di familiarità e supporto, mentre la competizione sleale regna sovrana nel mondo dell’industria della musica made in Italy. Tanto che i fan del duo di Amici si palesa ora in visibilio per il gesto di supporto, tra le interazioni di consenso, a suon di condivisione, like e commenti di sentita approvazione. Dopo che LDA (potenziale conduttore di un nuovo web format) e Aka7even hanno emozionato il joint-fandom unendo le loro voci sul palco di Giugliano in un travolgente duetto di Tremi, che é ora virale su TikTok.

E può ora dirsi un gradito ritorno in radio e in digitale quello di Aka7even con il nuovo singolo Non dimenticare. Il brano, prodotto da Junior K e Jeremy Buxton, è un invito a fermarsi e apprezzare i momenti belli della vita, quelli che riempiono il cuore e creano ricordi indelebili. Il singolo vuole celebrare il valore delle cose e delle persone, incoraggiando a non concentrarsi solo sulle sconfitte e gli aspetti negativi del proprio vivere e il vissuto, e a imparare a tenersi strette le esperienze e gli aspetti positivi come grandi lezioni di vita.











